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Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Estado crítico de Dudu leva Rosinha a tomar decisão imediata

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 50min
Vem aí em «Terra Forte»: Estado crítico de Dudu leva Rosinha a tomar decisão imediata - TVI

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Em «Terra Forte», Susette (Inês Faria) estranha Maria de Fátima (Rita Pereira) receber mais velas para rezar por Dudu (Tomás Taborda). Ela admite que esteve a falar com Sammy. Susette avisa-a para ter cuidado com as confianças que dá ao patrão.   

Dani (Camy Ribau) diz a Maria de Fátima que Dudu continua muito mal e talvez não volte tão cedo para casa. Ela sai emocionada, enquanto alguém bate à porta.

Dani explica a Rosinha (Francisca Salgado) que Dudu precisa urgentemente de um dador compatível de medula. Rosinha decide ir imediatamente ao hospital com Joana. Susette ouve tudo preocupada.

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