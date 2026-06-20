Vem aí em «Terra Forte»: Estado crítico de Dudu leva Rosinha a tomar decisão imediata

Em «Terra Forte», Susette (Inês Faria) estranha Maria de Fátima (Rita Pereira) receber mais velas para rezar por Dudu (Tomás Taborda). Ela admite que esteve a falar com Sammy. Susette avisa-a para ter cuidado com as confianças que dá ao patrão.

Dani (Camy Ribau) diz a Maria de Fátima que Dudu continua muito mal e talvez não volte tão cedo para casa. Ela sai emocionada, enquanto alguém bate à porta.

Dani explica a Rosinha (Francisca Salgado) que Dudu precisa urgentemente de um dador compatível de medula. Rosinha decide ir imediatamente ao hospital com Joana. Susette ouve tudo preocupada.