Vem aí em «Terra Forte»: Ao sentir-se ameaçado, Dudu faz chantagem com Rosinha

Em «Terra Forte», no pequeno-almoço, Flor (Benedita Pereira) e António (João Catarré) estão sérios, deixando Rosinha (Francisca Salgado), Dudu (Tomás Taborda) e Dani (Camy Ribau) intrigados. Flor diz a Rosinha que precisam falar sobre a herança. Carla (Marina Albuquerque) e José (Paulo Calatré) chegam com Mané (Simão Fumega) e Joana (Vera Macedo), deixando Rosinha, Dudu e Flor incrédulos.

Rosinha e Dudu protestam com a presença de Mané e Joana e mandam-nos embora. Dani mostra interesse por Mané. Flor convida-os para o pequeno-almoço.

Joana abraça Rosinha, dizendo que sentia saudades, mas Rosinha afasta-a furiosa. Dudu, irritado, sai disparado, e Rosinha, após repreender a família, vai atrás dele. Dani observa Mané com interesse, enquanto Flor agradece a António e aos cunhados pelo que fizeram.

Rosinha assevera a Dudu que não fazia ideia de que Mané e Joana estavam em Florianópolis. Dudu ameaça terminar com ela, se os amigos não forem embora.

Mané e Joana dizem que talvez seja melhor irem embora por ser óbvio que Rosinha não gostou da visita deles. Estranham que todos insistam para que eles fiquem.

Rosinha acusa Dudu de falta de empatia pelos seus amigos, que estão sozinhos, num país estrangeiro e lembra-o que ele só é rico porque Maria de Fátima (Rita Pereira) foi adotada.

Recorde-se como foi o último encontro entre os quatro jovens: