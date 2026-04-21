Vem aí em «Terra Forte»: Dudu fica arrasado com o resultado dos testes de ADN

Em «Terra Forte», Isaac diz a Dudu (Tomás Taborda) e Rosinha (Francisca Salgado) que fez questão de vir entregar os resultados dos testes com Sammy por saber como aquilo é importante para eles. Rosinha abre o envelope e confirma que é filha de Sammy (José Fidalgo). Dani (Camy Ribau) e Rosinha ficam expectantes por Dudu olhar sério para o resultado do seu teste.

Dudu sai disparado a chorar, entregando o resultado a Dani e Rosinha, que estacam tensas pelo teste comprovar que são todos irmãos.

Dani diz a Rosinha que apesar de estar feliz por saber que é filha de Sammy, compreende a sua dor por saber que ela e Dudu estão muito apaixonados.

Recorde-se que Dudu achava mesmo não ser filho de Sammy: