Vem aí em «Terra Forte»: Dudu sugere a Rosinha viverem em incesto

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 49min
Vem aí em «Terra Forte»: Dudu sugere a Rosinha viverem em incesto

O jovem está perdidamente apaixonado e não quer saber das consequências.

Em «Terra Forte», Dudu (Tomás Taborda) relativiza a Rosinha (Francisca Salgado) o facto de ser irmãos, por nunca terem vivido juntos, vincando que o que importa é que gostam um do outro.

Dudu tenta convencer Rosinha a ficarem juntos apesar de serem irmãos, sugerindo alternativas. Rosinha diz-lhe ser estranho, por serem filhos do mesmo pai e afasta-se.

Sammy (José Fidalgo) entra disparado à procura de Rosinha e fica tenso por Dudu o avisar que mesmo que Rosinha seja sua irmã, vai continuar a namorar com ela.

Recorde que o jovem tem estado em choque:

