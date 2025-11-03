Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: É oficial! Rosinha e Dudu tornam-se namorados

  • TVI Novelas
  • Hoje às 08:56
Vem aí em «Terra Forte»: É oficial! Rosinha e Dudu tornam-se namorados - TVI

Os jovens fazem um pacto.

Em «Terra Forte», Rosinha (Francisca Salgado) admite a Dudu (Tomás Taborda) ter receio que Maria de Fátima (Rita Pereira) não aceite a relação deles. Dudu sorri apaixonado e beija-a. 

Rosinha olha embevecida para Dudu a admitir estar profundamente apaixonado por ela. Rosinha expressa o seu receio que Maria de Fátima os impeça de namorar, ficando reconfortada por Dudu dizer que podem fingir que não têm nada um com o outro. Magui, que ouviu tudo, troça com eles, mas Rosinha pede-lhe para que fique de boca calada.

Recorde o primeiro beijo: 

