Vem aí em «Terra Forte»: Jantar termina em agressão entre Rosinha, Dudu e os amigos

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 44min
Vem aí em «Terra Forte»: Jantar termina em agressão entre Rosinha, Dudu e os amigos - TVI

No meio da confusão, Rosinha faz uma revelação.

Em «Terra Forte», Dudu (Tomás Taborda) chega para jantar com Rosinha (Francisca Salgado) e os tios dela. José (Paulo Calatré) fica alarmado por perceber que os jovens partilham mais que uma simples amizade. Mané (Simão Fumega) e Joana (Vera Macedo) entram no restaurante e reparam em Dudu e Rosinha, indo de imediato ter com eles.

Mané e Joana vão ter com Rosinha, cumprimentando-a com um beijo na boca. Dudu e Magui (Matilde Serrasqueiro) ficam chocados e Rosinha afasta-os irritada.

Dudu enfrenta Joana e Mané, que lhe dizem que Rosinha é namorada deles. Mané agarra Rosinha à força, ela irrita-se e dá-lhe um valente soco.

Joana ajuda Mané, que sangra do nariz, a levantar-se. Rosinha manda os amigos embora, mas eles continuam a desafiá-la. José e Carla (Marina Albuquerque) vêm do interior e olham espantados para o que está a acontecer. José empurra Mané e Joana para a saída, avisando-os para se afastarem da sobrinha.

Rosinha admite a Dudu que por vezes fuma haxixe com Mané e Joana para esquecer que vive numa ilha. Dudu sorri a dizer estar satisfeito de ela o ter apresentado como seu namorado e Rosinha argumenta que foi só para os despachar.

José diz a Rosinha que se tem de afastar daqueles amigos. Magui descai-se que Rosinha disse-lhes que namorava com Dudu, mas disfarça que a irmã estava a brincar.

De relembrar que os dois jovens já se beijaram:

