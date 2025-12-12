Vem aí em «Terra Forte»: Dudu quer que Sammy deixe a mãe e lute por Flor?

Em «Terra Forte», Dudu (Tomás Taborda) diz a Sammy (José Fidalgo) saber o que é amar alguém desde que conheceu Rosinha (Francisca Salgado), encorajando-o a lutar para ser feliz com Flor (Benedita Pereira). Sammy está cada vez mais atrapalhado, sendo salvo pela chegada de Maria de Fátima (Rita Pereira).

Sammy acaba por assumir a Dudu que ficou em pânico de perder Flor novamente quando a viu quase a morrer à sua frente, confirmando que teve de conter-se por Maria de Fátima estar presente. Dudu volta a insistir com o pai para lutar por Flor, dizendo ter percebido que ele somente fica feliz quando está ao pé dela. Sammy tenta disfarçar sem sucesso ao filho ser isso que sente.