Ninguém resiste! As rabanadas da avó que passaram de tradição a fenómeno nacional

Tomás Taborda de 25 anos, ator que dá vida a Dudu na novela «Terra Forte», continua a conquistar o carinho do público não apenas pelo talento que demonstra em cena, mas também pela forma genuína e afetuosa como partilha o seu quotidiano. Entre momentos divertidos, simplicidade e muito sentido de humor, o ator tornou-se presença habitual nas redes sociais, especialmente através dos vídeos que grava com a sua avó, Irene — uma dupla que o público adora e acompanha com entusiasmo.

As publicações de Tomás com a avó têm sido um autêntico sucesso. Além das gargalhadas, há algo sempre presente: o amor e a tradição que se sente em cada receita que os dois partilham. Esta semana, a escolha recaiu numa iguaria intemporal, que aquece corações e desperta memórias: as rabanadas natalícias da avó Irene.

Segundo Tomás, são rabanadas crocantes, saborosas, fofas e húmidas uma combinação perfeita que remete diretamente para os sabores de Natal que passam de geração em geração. No vídeo, o ator não esconde o carinho pelo momento: “Rabanadas da avó Irene e amor, muito amor 🤍 Uma refeição por semana com eles e ficava tudo bem.”

Porque tradição boa é tradição partilhada, ficam os ingredientes essenciais que a avó Irene utiliza para fazer estas rabanadas irresistíveis:

Ingredientes:

Pão próprio para rabanadas (de preferência pão de forma caseiro, de véspera)

Leite

Ovos

Açúcar

Canela em pó

Casca de limão (para aromatizar o leite)

Açúcar e canela misturados para polvilhar

Óleo (para fritar)

Mel ou calda de açúcar e canela (opcional, para regar no final)

Simples, tradicionais e com aquele toque de casa que só as avós sabem dar — assim se fazem as rabanadas que encantaram os seguidores.

O que torna estes vídeos tão especiais não é apenas o resultado final, mas sim a partilha. Tomás Taborda mostra o valor das pequenas rotinas, da união familiar e dos sabores que contam histórias, transmitidas com carinho e simplicidade.

A cada publicação, o ator reforça aquilo que todos sentimos: que os momentos mais importantes, muitas vezes, são os mais simples — uma conversa, uma receita, uma gargalhada e o conforto da família.

E, claro, uma boa rabanada da avó.

