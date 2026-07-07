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Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Há uma pessoa que pode salvar Dudu. Surpreenda-se!

  • TVI Novelas
  • Hoje às 09:47
Vem aí em «Terra Forte»: Há uma pessoa que pode salvar Dudu. Surpreenda-se! - TVI

Não é Dani, Maria de Fátima nem Cobra.

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Em «Terra Forte», Rosinha (Francisca Salgado) hesita em contar a Flor (Benedita Pereira) sobre António (João Catarré) e Débora (Elisa Volpatto). Dudu (Tomás Taborda) diz-lhe que isso não a obriga a sair de casa de António, deixando-a pensativa.

Descobre-se que Luna pode ser a melhor candidata para doar medula a Dudu por ser sua irmã por parte do pai.

A família de Armando (Ricardo Carriço) e Vivi (Sofia Nicholson) discute a possibilidade de Luna ser dadora de medula para Dudu.

Recorde o possível diagnóstico de Dudu:

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