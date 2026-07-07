Vem aí em «Terra Forte»: Há uma pessoa que pode salvar Dudu. Surpreenda-se!

Hoje às 09:47

Em «Terra Forte», Rosinha (Francisca Salgado) hesita em contar a Flor (Benedita Pereira) sobre António (João Catarré) e Débora (Elisa Volpatto). Dudu (Tomás Taborda) diz-lhe que isso não a obriga a sair de casa de António, deixando-a pensativa.

Descobre-se que Luna pode ser a melhor candidata para doar medula a Dudu por ser sua irmã por parte do pai.

A família de Armando (Ricardo Carriço) e Vivi (Sofia Nicholson) discute a possibilidade de Luna ser dadora de medula para Dudu.

Recorde o possível diagnóstico de Dudu: