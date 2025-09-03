Já o conhecemos há décadas, mas poucos sabem o verdadeiro nome de Tony Carreira. E vai surpreendê-lo

  TVI Novelas
  • Hoje às 09:36
Já o conhecemos há décadas, mas poucos sabem o verdadeiro nome de Tony Carreira. E vai surpreendê-lo

Tony Carreira não se chama Tony. Muitos são fãs do cantor há décadas, mas poucos sabem o seu verdadeiro nome. Descubra aqui.

Tony Carreira é um dos nomes mais acarinhados da música portuguesa, mas o que muitos não sabem é que “Tony” não é o seu verdadeiro nome. O artista nasceu António Manuel Mateus Antunes, a 30 de dezembro de 1963, em Pampilhosa da Serra.

O cantor emigrou para França ainda em jovem, onde começou a dar os primeiros passos na música antes de conquistar o grande público em Portugal. Ao longo das últimas décadas, construiu uma carreira de enorme sucesso, marcada por canções românticas que se tornaram intemporais e por milhares de fãs tanto em território nacional como nas comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo.

Casado durante vários anos com Fernanda Antunes, de quem está atualmente separado, Tony Carreira é pai de três filhos: David Carreira, Mickael Carreira e a inesquecível Sara Carreira. A família esteve sempre muito ligada ao universo artístico, tornando-se uma verdadeira referência para várias gerações.

Apesar de o nome artístico “Tony Carreira” ser hoje reconhecido por todos, a verdade é que António Manuel Mateus Antunes permanece a identidade civil do cantor — um detalhe curioso que muitos admiradores desconheciam.

 

 

Recorde...

O cantor Tony Carreira protagonizou um dos momentos mais inesperados e memoráveis das celebrações conjuntas do 25 de Abril e do 1.º de Maio, ao subir ao palco instalado em frente à residência oficial do primeiro-ministro, em São Bento. Mas o que mais surpreendeu o público foi ver Luís Montenegro juntar-se ao artista para um dueto inédito, interpretando a conhecida canção “Sonhos de Menino”.

Um momento inesperado: Montenegro também cantou

A iniciativa, intitulada “São Bento em Família”, teve como objetivo aproximar os cidadãos das instituições democráticas, e decorreu num ambiente descontraído e festivo. Antes de subir ao palco, Luís Montenegro já se mostrava animado, a cantar lado a lado com o público os maiores êxitos de Tony Carreira. O entusiasmo era evidente — e não passou despercebido.

Quando finalmente foi chamado ao palco pelo cantor, o primeiro-ministro não hesitou e cantou ao lado de Tony “Sonhos de Menino”, perante uma plateia surpreendida e emocionada. O momento foi registado em vídeo e rapidamente começou a circular nas redes sociais, onde se tornou viral.

“São Bento em Família”: música, celebração e proximidade

A atuação insólita aconteceu no âmbito da iniciativa “São Bento em Família”, promovida pelo Governo como forma de assinalar duas datas simbólicas: o 25 de Abril, Dia da Liberdade, e o 1.º de Maio, Dia do Trabalhador. Ao longo do dia, o espaço à frente da residência oficial foi palco de várias atividades culturais.

A presença de Tony Carreira foi um dos pontos altos do programa, atraindo muitos fãs. No entanto, foi a participação espontânea de Luís Montenegro que roubou os holofotes — num gesto raro de descontração e aproximação ao povo português.

