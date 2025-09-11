Surpresa: Vai poder assistir ao concerto de Tony Carreira sem sair do sofá

Surpresa: Vai poder assistir ao concerto de Tony Carreira sem sair do sofá

Contamos-lhe tudo sobre esta novidade.

A TVI traz até si um espetáculo inesquecível de Tony Carreira, na maior sala de espetáculos do país. A MEO Arena voltou a ser palco de uma das histórias de maior sucesso da música nacional, numa noite emocionante onde Tony Carreira interpretou grandes sucessos que marcaram diferentes gerações.

Integrado na digressão “Tempo”, o espetáculo é uma verdadeira viagem pelas memórias e emoções que acompanham mais de 36 anos de carreira dedicados à música, contando com a presença especial de convidados como Cuca Roseta, Berg, Carlos Félix e Yura Silva, que abrilhantaram a noite com duetos e interpretações carregadas de emoção.

Com uma discografia de mais de 30 álbuns e 60 discos de platina, Tony Carreira é uma figura incontornável da cultura portuguesa, reconhecido pelos seus sucessos e concertos esgotados.

Numa emissão exclusiva da TVI, todos poderão (re)viver a intensidade e a magia deste momento único, que reafirma Tony Carreira como um dos maiores nomes da música portuguesa.

 

