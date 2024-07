Tony Carreira deixa agradecimento profundo: «Vivi um dia muito especial e marcante na minha vida»

Numa cerimónia de homenagem à comunidade portuguesa em França, Marcelo Rebelo de Sousa condecorou Tony Carreira.

«Um símbolo dessa plataforma de afetos. É essa a dimensão que me sensibiliza mais. Podia ser um solitário, um homem distante daqueles que são a sua comunidade, e não é e nunca será. Esta condecoração vai buscar alguém que foi, na sua altura, e para sempre, o símbolo da projeção universal de Portugal para aplicar a quem é um símbolo dessa ligação aos portugueses espalhados pelo mundo», foram alguma das palavras dita pelo Presidente da República quando distinguia o artista.

No dia seguinte, Tony Carreira recorreu às redes sociais para mostrar a sua gratidão: «Ontem vivi um dia muito especial e marcante na minha vida! Rodeado de amigos e de pessoas que fazem parte do meu percurso, fui condecorado com o grau de Comendador da Ordem do Infante. O meu sincero agradecimento ao Senhor Presidente da República, Prof. Marcelo Rebelo de Sousa, por me ter condecorado e pelas palavras que me dirigiu, que tanto me sensibilizaram. Agradeço, também, ao Senhor Embaixador José Augusto Duarte, por me ter recebido na Embaixada de Portugal em Paris, uma cidade onde guardo parte da minha história».

O cantor deixou uma mensagem especial aos portugueses: «Acredito que na vida não conseguimos nada sozinhos e que esta caminhada só tem sido possível com o carinho e o apoio de todos. O meu agradecimento especial por esta condecoração é, precisamente, para todos os portugueses e portuguesas que me ajudaram a chegar até aqui e que, ao fim de quase quatro décadas, continuam a abraçar-me todos os dias».



«Como referi ontem, quero acreditar que serão mais importantes as ações e as coisas que eu fizer por cá do que a minha própria música. Que esta distinção que me foi atribuída seja recebida por cada português como um estímulo para seguir os seus sonhos!», concluiu.

De relembrar que o artista foi distinguido com o grau de Comendador da Ordem do Infante D. Henrique.

Recorde-se que, em breve, poderá ver “Tony”, uma minissérie de quatro episódios que percorre o trajeto do artista desde a infância no Armadouro, onde lidou com fome e pobreza, aos anos de imigração em França. O começo de carreira e a luta pelo sucesso até à aclamação enquanto um dos maiores cantores românticos portugueses.