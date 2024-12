O comovente discurso de Tony Carreira: «Estas lágrimas são minhas, da Fernanda, do David e do Mickael»

A «Gala dos Sonhos», aconteceu esta sexta-feira (6 de dezembro de 2024), no Campo Pequeno.

No final da Gala, Tony Carreira cantou uma canção dedicada à filha, Sara Carreira, e não conseguiu esconder a emoção. O artista acaba por ser confortado por Manuel Luís Goucha e por todos os que assistem.

Em lágrimas, Tony Carreira fez questão de explicar: «Peço desculpa, porque, agora, no final foi mais difícil pela canção. Mas, acreditem que passei uma noite muito bonita graças a todos vós. Sei que estas lágrimas são minhas, da Fernanda, do David e do Mickael».

A Gala dos Sonhos da Associação Sara Carreira, realizada na sexta-feira, conseguiu angariar 112 mil euros. Um valor superior ao ano passado e que vai ajudar jovens carenciados a realizar sonhos em diferentes áreas de estudo.