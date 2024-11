Tony Carreira dá entrevista exclusiva e faz revelações inéditas sobre a minissérie: «Há ali uma grande parte de mim que nunca foi vista»

É já no próximo dia 7 de dezembro que estreia «Tony».

A minissérie retrata a vida do artista Tony Carreira desde a infância no Armadouro , onde lidou com a fome e a pobreza, os anos de imigração em França, o início da carreira e a luta pelo sucesso até se tornar um dos maiores cantores românticos portugueses .

A equipa digital da TVI marcou presença no evento de lançamento da minissérie e, como tal, teve a oportunidade de realizar uma entrevista exclusiva com o grande protagonista da série. Tony Carreira respondeu com sinceridade a diversas perguntas sobre este projeto, incluindo:

O que é que as pessoas podem esperar da minissérie «Tony»?

Vale a pena ver, porque acho que tem imagens fantásticas. O realizador fez um trabalho de muita qualidade, que era acima de tudo a minha maior preocupação. Aconselho as pessoas a verem porque há ali uma grande parte de mim que nunca foi falado, nunca foi vista e eu próprio me emocionei em certas partes. Sou suspeito mas acho que vale a pena ver".

Qual é que é o sentimento de ver a sua vida retratada numa série para tantas pessoas verem?

É, essencialmente, um motivo de orgulho. Tenho muito orgulho em ver a minha vida ali retratada. Não vale a pena dizer o contrário. Espero que o público goste de ver".

A minissérie começa em 2001, em Olympia, a sala está esgotada. O público, maioritariamente feminino, grita em uníssono um só nome: Tony. É a primeira vez que um artista português enche por completo a principal sala de espetáculos de Paris, uma noite memorável que será falada durante anos mas, que também trará para o principal interveniente, Tony Carreira, um mundo de memórias do trajeto de dificuldades e vitórias que o levaram até ao ponto em que sempre sonhou.

"Tony" é uma minissérie ficcional biográfica de vertente musical, com uma construção que funde a espetacularidade dos grandes concertos de Tony Carreira com o seu passado. Duas linhas temporais que nos ajudam a construir e desvendar a vida e arcos dos seus personagens e que se complementam narrativamente num trajeto de superação de vida. Cada episódio, reflexo das músicas que lhe dão título, contam-nos duas fases da vida de Tony que nos trazem o que foi e é a sua jornada: uma história portuguesa de superação e sucesso de um herói romântico. A demonstração de como a força de um sonho superou a pobreza, a ausência dos pais, a inadaptação e vida dura de imigrante.

Uma obra de amor, ou não fosse Tony Carreira um dos nossos maiores cantores românticos, uma série que espelhará a sua luta, os seus valores, personalidade e paixão: paixão pela música, pelas fãs, pela família e por Portugal.

Não pode perder a estreia na sua TVI e na Prime Video.