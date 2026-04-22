Tony Carreira lança novidade estrondosa e deixa fãs em contagem decrescente

Tony Carreira, um dos artistas mais acarinhados da música portuguesa, voltou a surpreender os fãs ao anunciar o lançamento de um novo single, reforçando mais uma vez a sua forte ligação com o público que o acompanha há décadas.

Foi esta segunda-feira, dia 21 de abril, que o cantor recorreu às redes sociais para revelar a data de estreia do seu mais recente tema, gerando imediatamente grande entusiasmo entre os seguidores. “O meu novo single chega dia 🌹24.04 🌹 e estará disponível em todas as plataformas digitais!”, escreveu Tony Carreira, confirmando assim que a nova música será lançada em breve.

A publicação foi acompanhada por um vídeo a preto e branco, com uma estética romântica e carregada de emoção, que rapidamente chamou a atenção dos fãs. O ambiente visual do vídeo reforça o tom intimista e sentimental característico do artista, criando ainda mais expectativa em torno do novo trabalho.

A caixa de comentários encheu-se rapidamente de mensagens de apoio e ansiedade pela estreia do single. Entre os vários comentários, destacam-se reações cheias de carinho e expectativa: “Ansiosa por ouvir 🫶🏻”, escreveu uma seguidora.

“Maravilhoso sempre Tony bjs grande amor”, partilhou outra fã.

Também houve quem expressasse a impaciência pela chegada do novo tema: “Não aguento a espera 🥲”, pode ler-se. Outros comentários resumiram a emoção dos seguidores de forma simples, como “Yeah” e “breve a gente vê se”, mostrando a curiosidade em torno do lançamento.

Com esta nova música, Tony Carreira reforça a sua presença constante no panorama musical português, onde continua a ser uma das figuras mais populares e acarinhadas pelo público.

A poucos dias da estreia, marcada para 24 de abril, cresce a expectativa em torno do que promete ser mais um tema marcante na carreira do cantor, conhecido pelas suas baladas emotivas e pela forte ligação emocional que mantém com os fãs.

Tudo indica que o novo single voltará a tocar o lado mais sensível do público, mantendo viva a fórmula que tem acompanhado Tony Carreira ao longo de tantos anos de sucesso.