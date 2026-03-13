“Começa a nascer”: Tony Carreira anuncia novidade bombástica

O icónico cantor Tony Carreira deixou os fãs em êxtase esta quinta-feira, 12 de março, ao anunciar uma novidade muito aguardada: o regresso aos palcos. Depois de um período de pausa, Tony revelou através das redes sociais que está a preparar novos concertos e que a sua energia e dedicação estão de volta à música ao vivo.

Nas suas publicações, o cantor partilhou momentos dos preparativos e escreveu: “Há um ano olhava para um palco ainda vazio no MEO Arena, enquanto tudo começava a ganhar forma. Hoje voltei a esse espírito de construção, a trabalhar com a equipa nos conteúdos para os concertos de novembro. Aos poucos, o próximo espetáculo começa a nascer. Conto convosco? 14 de novembro, Super Bock Arena 28 de novembro, MEO Arena”.

Com estas palavras, Tony Carreira não só deu a conhecer as datas dos seus concertos, como também transmitiu a emoção e o entusiasmo que sente por regressar aos palcos, reforçando a ligação especial que mantém com o público.

Os comentários dos fãs rapidamente demonstraram a empatia e carinho pelo artista, com mensagens como: “Belíssima foto, tudo a correr bem, Tony, beijinhos”, “Saúde Deus te proteja”, “Ai estarei, Deus quiser, vamos Tony, estamos sempre aqui ao seu lado”, “Sempre ÚNICO!”, “Vai ser em grande”, “Já tenho saudades, gosto de você” e “Felicidades, maravilhoso cantor de sonhos”, entre muitos outros.

Com esta novidade, Tony Carreira promete voltar a proporcionar momentos inesquecíveis e emocionantes aos seus fãs, reafirmando o seu estatuto de ícone da música portuguesa e garantindo que os próximos espetáculos serão eventos memoráveis para todos os que o acompanham.