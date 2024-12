Quer celebrar a passagem de ano na companhia de Tony Carreira? Revelamos onde e o valor!

É fã de Tony Carreira e gostava de viver uma passagem de ano única na companhia do artista? Então, temos boas notícias.

Ainda vai a tempo de ir ver a atuação do cantor ao Centro de Congressos do Algarve, no Tivoli Marina Vilamoura. O preço dos bilhetes que é pode ser um impedimento, pois os mais baratos já esgotaram. Neste momento, só estão disponíveis a partir de 1112 euros.

Este valor inclui estadia, um requintado jantar de gala, música ao som de Tony Carreira e de um DJ, bar aberto, ceia e, ainda, o pequeno-almoço.

Recorde-se que no mesmo dia em que completou 61 anos (30 de dezembro de 2024), o cantor lançou o videoclipe do tema «Vou-te amar», que é uma homenagem à filha Sara Carreira.