Sara Carreira continua a inspirar: o gesto de Tony Carreira que está a emocionar o País

No próximo dia 14 de novembro, Tony Carreira marcará presença no Montebelo Viseu Congress Hotel & Spa para um Jantar de Gala Solidário, cujo valor angariado reverterá na íntegra para a Associação da sua filha, Sara Carreira.

O cantor partilhou nas redes sociais um convite para este dia especial: «Conto consigo para, juntos, mantermos ativa a Associação Sara Carreira e continuarmos dar luz aos sonhos de tantos jovens.»

A solidariedade promete encher o Montebelo Viseu Congress Hotel & Spa a partir das 20h30, numa noite que contará com boa gastronomia, música e uma causa maior: ajudar jovens a concretizarem os seus sonhos. O evento conta com o apoio do Grupo Visabeira e pretende proporcionar uma experiência memorável.

O jantar será inspirado na gastronomia regional, com assinatura da Montebelo Hotels & Resorts, e permitirá aos convidados assistir a um concerto intimista e exclusivo de Tony Carreira, num ambiente carregado de emoção e inspiração. A noite solidária incluirá ainda um leilão de beneficência, cujas receitas reverterão integralmente para os projetos da Associação Sara Carreira, instituição que, desde a sua criação, tem apoiado jovens na realização dos seus objetivos pessoais e profissionais.

Os interessados em participar neste jantar solidário e de homenagem já podem adquirir os bilhetes diretamente no Montebelo Viseu Congress Hotel & Spa, sendo os lugares limitados.Ve

