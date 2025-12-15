«Ser-te-ei eternamente grato por tudo»: A homenagem de Tony Carreira a uma presença única e marcante na vida da filha Sara

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 24min
«Ser-te-ei eternamente grato por tudo»: A homenagem de Tony Carreira a uma presença única e marcante na vida da filha Sara

Uma imagens especial e arrepiante.

Este sábado, 13 de dezembro, Tony Carreira marcou uma data especial nas redes sociais: o aniversário de Molly, uma das cadelas da filha Sara Carreira. Recorde-se que a jovem cantora faleceu, aos 21 anos, no dia 5 de dezembro de 2020, na sequência de um acidente de automóvel, deixando familiares, amigos e fãs profundamente consternados.

Na publicação, o cantor escreveu: “Parabéns, minha Molly! Ser-te-ei eternamente grato por tudo”, acompanhando a legenda com uma foto ao lado da cadela. É importante referir que Molly e Roxy, a outra cadela de Sara, acompanham Tony para todo o lado, oferecendo-lhe companhia e conforto diário.

A cumplicidade entre Tony e os animais não passou despercebida aos seguidores, sendo que várias figuras públicas também deixaram mensagens de carinho. Entre elas, Fátima Lopes, que comentou:
“A Molly vive rodeada de amor. Que maravilha. Parabéns à Molly e a toda a família.”

As cadelas sempre foram uma das grandes paixões de Sara Carreira, que partilhava com frequência momentos de brincadeira com as suas companheiras. Agora, elas permanecem ao lado de Tony, até influenciando a forma como ele encara o dia a dia. Em 2022, no programa Goucha, o cantor desabafou:
“Eu posso estar a dar em maluco [risos], mas, por vezes, vejo a Molly a olhar para coisas de uma forma tão forte. Já questionei algumas pessoas na parte esotérica, e dizem que os cães têm uma sensibilidade especial.”

Molly e Roxy acompanham Tony sempre que este não está a trabalhar. O artista dedica-se diariamente à Associação Sara Carreira, criada pela família em 2021 em memória da filha, com o objetivo de ajudar jovens a concretizar os seus sonhos e perpetuar o legado de Sara.

Tony confessou ainda a importância destas companhias no seu quotidiano: “Há poucas coisas hoje em dia que me trazem felicidade: os meus filhos, as minhas cadelinhas, de quem eu gosto muito porque eram da Sara. Quando eu vou ao cemitério, ela [Molly] vai sempre comigo (…) e está sempre serena. Porque eu acho que os cães, e aquela cadela, têm uma sensibilidade que eu não sei explicar.”

A relação afetiva com Molly e Roxy evidencia não só o amor de Tony pelos animais, mas também a forma como encontra conforto e memória viva de Sara Carreira nas suas companheiras de quatro patas.

