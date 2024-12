Carlos Félix, ator que interpreta Tony Carreira na minissérie, já participou num programa de talentos

É já no próximo dia 7 de dezembro que estreia «Tony».

Carlos Félix, o ator de 26 anos, interpreta Tony Carreira na fase adulta do artista. na minissérie «Tony», que estreia dia 7 de dezembro.

O artista, além de já ter provado ser um excelente ator em ascensão, também demonstrou talento noutra vertente do mundo artístico. Sabia que, em 2009, com apenas 11 anos, Carlos Félix participou no programa Uma Canção Para Ti?

Veja o ator interpretar a música Quando Fores Grande, aqui.

A minissérie retrata a vida do artista Tony Carreira desde a infância no Armadouro , onde lidou com a fome e a pobreza, os anos de imigração em França, o início da carreira e a luta pelo sucesso até se tornar um dos maiores cantores românticos portugueses .

A equipa digital da TVI marcou presença no evento de lançamento da minissérie e, como tal, entrevistou Carlos Félix que respondeu a diversas perguntas sobre este projeto, incluindo:

Como foi interpretar a vida de Tony Carreira? Qual foi o maior desafio?

O maior desafio para mim foi interpretar um Tony que as pessoas não conhecem, porque o sucesso de Tony é inegável. As pessoas conhecem-no dos concertos, dos eventos, mas não o conhecem na intimidade, com as suas frustrações, com os seus primeiros amores. Portanto, para mim, o maior desafio foi recriar ou dar a minha interpretação dessa parte de Tony Carreira".

Qual foi a cena que mais te custou a gravar?

Uma cena muito especial para mim foi uma das cenas em que houve de facto uma grande frustação por parte do Tony porque é um artista que teve muitos nãos à partida e essas cenas para mim foram as que me custaram mais".

Qual foi a tua cena favorita?

São todas aquelas que gravámos nos concertos, nomeadamente, no Altice Arena. Foi muito especial gravar essas cenas".

Já tiveste algum feedback por parte do Tony?

Sim, já tive. O maior feedback que me deu e o mais importante para mim foi que ele se revê, efetivamente, na história e na minha interpretação. Portanto, para mim já está ganho".

Veja a entrevista completa, aqui:

A minissérie começa em 2001, em Olympia, a sala está esgotada. O público, maioritariamente feminino, grita em uníssono um só nome: Tony. É a primeira vez que um artista português enche por completo a principal sala de espetáculos de Paris, uma noite memorável que será falada durante anos mas, que também trará para o principal interveniente, Tony Carreira, um mundo de memórias do trajeto de dificuldades e vitórias que o levaram até ao ponto em que sempre sonhou.

"Tony" é uma minissérie ficcional biográfica de vertente musical, com uma construção que funde a espetacularidade dos grandes concertos de Tony Carreira com o seu passado. Duas linhas temporais que nos ajudam a construir e desvendar a vida e arcos dos seus personagens e que se complementam narrativamente num trajeto de superação de vida. Cada episódio, reflexo das músicas que lhe dão título, contam-nos duas fases da vida de Tony que nos trazem o que foi e é a sua jornada: uma história portuguesa de superação e sucesso de um herói romântico. A demonstração de como a força de um sonho superou a pobreza, a ausência dos pais, a inadaptação e vida dura de imigrante.

Uma obra de amor, ou não fosse Tony Carreira um dos nossos maiores cantores românticos, uma série que espelhará a sua luta, os seus valores, personalidade e paixão: paixão pela música, pelas fãs, pela família e por Portugal.

Não pode perder a estreia na sua TVI e na Prime Video.