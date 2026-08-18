Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Com 12 ligações e formato vertical, esta torre de tomadas é um sucesso na Amazon

Este artigo pode conter links afiliados*

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 31min
Com 12 ligações e formato vertical, esta torre de tomadas é um sucesso na Amazon - TVI

Chegou a altura de substituir as extensões tradicionais por uma torre de tomadas compacta e económica.

7 Maravilhas de Portugal: vote no seu preferido!
VOTE NA APP

A velha extensão lá de casa deixa de ser suficiente quando se acumulam múltiplos dispositivos, como telemóveis, tablets, computadores portáteis, relógios inteligentes, colunas, consolas e até o aspirador portátil. A evolução tecnológica trouxe mais aparelhos para o quotidiano, mas também novos desafios de organização e gestão de espaço. Para responder a esta necessidade, as alternativas compactas ganharam destaque, sendo disso exemplo a torre de tomadas da Sameriver, um artigo que conta com o selo "Escolha da Amazon" e mais de 7.300 avaliações com uma média de 4,5 estrelas.

Adquira aqui

Um formato vertical que poupa espaço

Em vez da tradicional régua comprida que ocupa espaço na secretária ou fica escondida atrás dos móveis, esta solução aposta num design vertical em formato de torre, permitindo ligar vários equipamentos em simultâneo sem comprometer a área útil. Com dimensões compactas de 12 x 9 x 16,3 cm e um cabo com 2 metros de comprimento, adapta-se facilmente a divisões como a sala, o quarto, o escritório ou a zona de entretenimento.

Um dos pontos mais elogiados pelos consumidores é precisamente este formato: um utilizador destaca o design vertical como uma forma eficaz de poupar espaço, somando ainda o alcance do cabo e a presença de um interruptor principal como um bónus prático. A capacidade sobressai com um total de 12 ligações num único equipamento, divididas em 8 tomadas AC, 3 portas USB-A e 1 porta USB-C.

Adquira aqui

Menos adaptadores e mais organização na secretária

A possibilidade de carregar telemóveis, tablets e outros acessórios diretamente através das portas USB elimina a necessidade de múltiplos transformadores e reduz o número de cabos espalhados. Entre os comentários deixados na plataforma, destaca-se a opinião de quem refere que a torre possui mais tomadas do que alguma vez será necessário e, ainda assim, mantém uma estrutura muito compacta, com as portas USB a assegurarem um carregamento rápido.

Para maior comodidade, a torre dispõe de um interruptor principal que permite desligar quase todos os equipamentos com um simples clique, facilitando a rotina ao sair de casa ou antes de dormir, embora este botão não controle o fluxo das portas USB.

Segurança reforçada para múltiplos aparelhos

No plano da segurança, o modelo foi concebido para proteger os dispositivos ligados, integrando proteção contra picos de tensão, sistema de corte automático em caso de sobrecarga, sobreaquecimento ou curto-circuito, além de contar com materiais ignífugos, garantindo maior tranquilidade na ligação de equipamentos de maior potência.

Disponível por 22,79 €, esta torre de tomadas constitui uma alternativa funcional para colocar fim ao caos de cabos em redor da secretária.

Adquira aqui

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Relacionados

Este aspirador sem fios promete o desempenho de um Dyson por menos de metade do preço

Palmilhas ortopédicas para fascite: O sucesso de vendas na Amazon que vale a pena conhecer

Mais Vistos

Tem bichos-da-prata em casa? Há medidas simples para acabar com o problema

Ontem
1

Fadista portuguesa que fez história em programas de televisão morre aos 46 anos

Ontem
2

Ele tem 80 anos, ela 28. Esta é a história de amor de um dos atores mais conhecidos

Ontem
3

Atriz adorada em Portugal morre e multiplicam-se as homenagens

Hoje
4

Vem aí em A Madrasta: Pedro perde a cabeça com Xavier após descobrir o que fez a Diana

A Madrasta
Ontem
5

Princesa que nasceu em Lisboa já tem nome e é português. E é uma homenagem à rainha Isabel II

Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Momento épico em «Terra Forte»: Susette fica completamente babada ao apanhar Sammy quase nu

Terra Forte
Ontem

Surpresa em «Terra Forte»: Filha secreta de Armando aparece no funeral e deixa todos em choque

Terra Forte
Ontem

«Terra Forte»: Sammy expulsa Flor de casa e deixa-a completamente em choque

Terra Forte
Ontem

Atriz adorada em Portugal morre e multiplicam-se as homenagens

Hoje

Fadista portuguesa que fez história em programas de televisão morre aos 46 anos

Ontem

Ele tem 80 anos, ela 28. Esta é a história de amor de um dos atores mais conhecidos

Ontem
FORA DO ECRÃ

Manuel Luís Goucha lamenta a morte de figura adorada em Portugal e revela curiosidade emocionante

Hoje

Sara Prata encontra um verdadeiro tesouro de «Morangos com Açúcar» com mais de 20 anos

Hoje

Atriz adorada em Portugal morre e multiplicam-se as homenagens

Hoje

Fadista portuguesa que fez história em programas de televisão morre aos 46 anos

Ontem

Princesa que nasceu em Lisboa já tem nome e é português. E é uma homenagem à rainha Isabel II

Ontem

Ele tem 80 anos, ela 28. Esta é a história de amor de um dos atores mais conhecidos

Ontem
Mais Fora do Ecrã