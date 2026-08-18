Com 12 ligações e formato vertical, esta torre de tomadas é um sucesso na Amazon

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A velha extensão lá de casa deixa de ser suficiente quando se acumulam múltiplos dispositivos, como telemóveis, tablets, computadores portáteis, relógios inteligentes, colunas, consolas e até o aspirador portátil. A evolução tecnológica trouxe mais aparelhos para o quotidiano, mas também novos desafios de organização e gestão de espaço. Para responder a esta necessidade, as alternativas compactas ganharam destaque, sendo disso exemplo a torre de tomadas da Sameriver, um artigo que conta com o selo "Escolha da Amazon" e mais de 7.300 avaliações com uma média de 4,5 estrelas.

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Um formato vertical que poupa espaço

Em vez da tradicional régua comprida que ocupa espaço na secretária ou fica escondida atrás dos móveis, esta solução aposta num design vertical em formato de torre, permitindo ligar vários equipamentos em simultâneo sem comprometer a área útil. Com dimensões compactas de 12 x 9 x 16,3 cm e um cabo com 2 metros de comprimento, adapta-se facilmente a divisões como a sala, o quarto, o escritório ou a zona de entretenimento.

Um dos pontos mais elogiados pelos consumidores é precisamente este formato: um utilizador destaca o design vertical como uma forma eficaz de poupar espaço, somando ainda o alcance do cabo e a presença de um interruptor principal como um bónus prático. A capacidade sobressai com um total de 12 ligações num único equipamento, divididas em 8 tomadas AC, 3 portas USB-A e 1 porta USB-C.

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Menos adaptadores e mais organização na secretária

A possibilidade de carregar telemóveis, tablets e outros acessórios diretamente através das portas USB elimina a necessidade de múltiplos transformadores e reduz o número de cabos espalhados. Entre os comentários deixados na plataforma, destaca-se a opinião de quem refere que a torre possui mais tomadas do que alguma vez será necessário e, ainda assim, mantém uma estrutura muito compacta, com as portas USB a assegurarem um carregamento rápido.

Para maior comodidade, a torre dispõe de um interruptor principal que permite desligar quase todos os equipamentos com um simples clique, facilitando a rotina ao sair de casa ou antes de dormir, embora este botão não controle o fluxo das portas USB.

Segurança reforçada para múltiplos aparelhos

No plano da segurança, o modelo foi concebido para proteger os dispositivos ligados, integrando proteção contra picos de tensão, sistema de corte automático em caso de sobrecarga, sobreaquecimento ou curto-circuito, além de contar com materiais ignífugos, garantindo maior tranquilidade na ligação de equipamentos de maior potência.

Disponível por 22,79 €, esta torre de tomadas constitui uma alternativa funcional para colocar fim ao caos de cabos em redor da secretária.

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