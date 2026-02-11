“Nunca partilhámos o mesmo sangue”: Toy recebe declaração de amor arrebatadora que está a comover o país

O cantor Toy celebrou, na passada terça-feira, dia 10, mais um aniversário, e recebeu uma homenagem particularmente especial através das redes sociais. A mensagem emocionou seguidores e fãs, destacando-se o gesto de Beatriz Prates, enteada do cantor e filha biológica de Daniela Correia, atual mulher de Toy que já participou na novela Festa é Festa. Embora não partilhem laços de sangue, Toy assumiu Beatriz publicamente como sua filha, entrando na sua vida quando ela tinha apenas três anos.

A jovem recorreu ao Instagram para partilhar um texto profundamente emotivo, acompanhado de uma série de fotografias com o padrasto. “Nunca partilhámos o mesmo sangue, mas partilhámos algo muito raro e muito forte, uma escolha feita com o coração. E essa escolha marcou toda a minha vida de uma forma que nunca vou conseguir explicar por completo. Ficaste quando não tinhas de ficar, assumiste quando não era tua obrigação e escolheste amar-me como filha, mesmo quando nada te exigia isso. Foi assim, que te tornaste o meu Pai”, começou por escrever Beatriz, destacando a dedicação e o amor que sempre sentiu por Toy.

A mensagem prossegue com reflexões sobre o significado da paternidade e da família: “Aprendi contigo que Pai não é quem gera, é quem cria, quem educa, quem protege, quem orienta e quem escolhe estar todos os dias, mesmo quando é difícil. Nunca precisei de laços de sangue para me sentir Filha, porque sempre me fizeste sentir pertencente, escolhida, segura e profundamente amada. Tudo o que sou hoje nasce muito dessa escolha que fizeste por mim.”

Beatriz enfatiza ainda a influência do cantor na sua formação e caráter: “A força que tenho quando a vida pesa, os valores que carrego, a forma como enfrento o mundo, como trabalho arduamente para provar que mereço, como não desisto mesmo quando tudo parece difícil, como sei quem sou e para onde vou. Fizeste de mim uma mulher segura e capaz, porque acreditaste em mim antes mesmo de eu saber no que me podia tornar.”

No encerramento da homenagem, a jovem reafirma a importância do amor e da família para além dos laços biológicos: “O amor que me deste mostrou-me o verdadeiro significado de Família. Ensinou-me que Família é quem fica, quem assume, quem cuida e quem ama sem precisar de explicações nem justificações. E esse é o amor mais bonito, mais puro e mais raro que existe. Se um dia eu for apenas um terço da pessoa que tu és, vou saber que vivi a minha vida com sentido e que honrei todos os valores que me deste. Parabéns ao Melhor Pai do Mundo. O sangue não nos une, mas o amor fez de nós tudo.”

Recorde-se que Beatriz Prates é atriz e apresentadora, tendo recentemente assumido a condução do programa CM Regiões na CMTV, ao lado de Duarte Siopa. A relação com Toy demonstra que os laços afetivos construídos com amor, dedicação e escolha consciente podem ser tão fortes e significativos quanto os laços de sangue.