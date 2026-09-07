Toy enfrentou um grave problema de saúde: «Um AVC gravíssimo...»

O cantor Toy, de 63 anos, é um dos cantores mais conhecidos e acarinhados de Portugal. Este fim-de-semana, tornou público que sofreu um grave problema de saúde, «um AVC gravíssimo». Foi socorrido por bombeiros, hospitalizado, mas só muito tempo depois teve noção do risco que correu. «Eu nunca me levei a sério», contou.

O cantor conseguiu recuperar, mas atualmente está a seguir alguns cuidados com a alimentação, devido ao risco de uma outra doença crónica.

Toy perde 15 quilos em poucos meses. E o motivo é preocupante

Aos 63 anos, Toy é um dos artistas mais acarinhados de Portugal, com uma carreira amplamente conhecida no País e além-fronteiras. Recentemente, o cantor deu uma entrevista à filha, a atriz Beatriz Prates, onde confirmou que perdeu 15 quilos em poucos meses. O motivo tem a ver com uma doença que pode ser crónica.



Na entrevista, Toy contou que todos os anos segue a tradição de estar três meses sem beber álcool e comer menos. «O pior de tudo é que comecei a beber mais refrigerantes e penso que os açúcares dos refrigerantes fizeram subir os diabetes, e isso fez com que também emagrecesse», relatou, explicando que se tratou de «uma conjugação de fatores» que o fizeram perder peso.



Ao todo, Toy já perdeu 15 quilos. «Agora, ando um bocadinho cansado», refere, garantido, contudo, que continua a arranjar energia sempre que está em palco. E que está a seguir uma dieta para controlar o açúcar no sangue. «O público merece tudo. Tenho de fazer famosa dieta dos diabetes e, ao mesmo tempo, não perder a noção que tenho de me alimentar para ter energia».



Recorde-se que vários temas do artista já fizeram parte das bandas sonoras das novelas da TVI.