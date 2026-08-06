Toy perde 15 quilos em poucos meses. E o motivo é preocupante

Aos 63 anos, Toy é um dos artistas mais acarinhados de Portugal, com uma carreira amplamente conhecida no País e além-fronteiras. Recentemente, o cantor deu uma entrevista à filha, a atriz Beatriz Prates, onde confirmou que perdeu 15 quilos em poucos meses. O motivo tem a ver com uma doença que pode ser crónica.



Na entrevista, Toy contou que todos os anos segue a tradição de estar três meses sem beber álcool e comer menos. «O pior de tudo é que comecei a beber mais refrigerantes e penso que os açúcares dos refrigerantes fizeram subir os diabetes, e isso fez com que também emagrecesse», relatou, explicando que se tratou de «uma conjugação de fatores» que o fizeram perder peso.



Ao todo, Toy já perdeu 15 quilos. «Agora, ando um bocadinho cansado», refere, garantido, contudo, que continua a arranjar energia sempre que está em palco. E que está a seguir uma dieta para controlar o açúcar no sangue. «O público merece tudo. Tenho de fazer famosa dieta dos diabetes e, ao mesmo tempo, não perder a noção que tenho de me alimentar para ter energia».



Recorde-se que vários temas do artista já fizeram parte das bandas sonoras das novelas da TVI.