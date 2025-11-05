Lavar caixas de plástico na máquina da loiça: risco para a saúde ou mito?

Muitos de nós temos o hábito de colocar os tupperwares na máquina de lavar a loiça. No entanto, um estudo recente alerta que este gesto quotidiano pode estar a libertar micro e nanoplásticos que acabam por contaminar os alimentos e, consequentemente, o organismo.

A página de Instagram ABC Lifestyle partilhou recentemente uma investigação que chama a atenção para os potenciais riscos de lavar recipientes de plástico, tipo Tupperware, na máquina da loiça.

O estudo, conduzido pelo Dr. Elvis Okoffo, investigador associado da Universidade de Queensland, analisou o que acontece quando plásticos domésticos são expostos a processos químicos, térmicos e abrasivos durante a lavagem. Mesmo quando os recipientes são indicados como “próprios para máquina”, os resultados foram preocupantes: num único ciclo de lavagem podem libertar-se cerca de 920.000 micro e nanoplásticos, o que equivale a 33 milhões de partículas por ano. Os recipientes de polipropileno, muito usados em embalagens de take-away, foram os que mais partículas libertaram.

Os microplásticos são fragmentos minúsculos de plástico, enquanto os nanoplásticos são ainda menores (mil vezes inferiores a um micrómetro). Estas partículas podem acabar nos alimentos, sobretudo quando o plástico é aquecido, libertando também plastificantes, substâncias químicas utilizadas para tornar o material mais flexível.

Embora ainda não existam provas concretas sobre os efeitos diretos na saúde humana, os investigadores recomendam prudência. O Dr. Jordi Nelis, da Universidade James Cook, aconselha a evitar aquecer alimentos em recipientes de plástico e a preferir alternativas como vidro, cerâmica ou aço inoxidável.

O Dr. Okoffo segue o mesmo princípio: revelou ter eliminado gradualmente o uso de plásticos no seu dia a dia, substituindo-os por recipientes de vidro e garrafas de aço inoxidável.