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Coração de mãe

Ainda só vimos dois episódios, mas já estamos rendidos a ‘Coração de Mãe’: As 5 razões

  • Ricardina Batista
  • Há 2h e 38min
Ainda só vimos dois episódios, mas já estamos rendidos a ‘Coração de Mãe’: As 5 razões - TVI
Coração de Mãe
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Estas são algumas das razões pelas quais ‘Coração de Mãe’, a nova novela da TVI, já está a conquistar e a arrebatar os corações dos portugueses.

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Estreou há apenas três dias e ainda só vimos dois episódios, mas ‘Coração de Mãe’, a nova novela da TVI, já conquistou os portugueses. Os espectadores estão rendidos à história de Linda e à sua luta para dar uma vida digna aos filhos.

Esta é uma história que mostra o poder do amor, sobretudo o poder do amor de uma mãe. Linda é capaz de tudo para salvar o filho da prisão, o mesmo filho que, anos antes, lhe salvou a vida quando estava prestes a morrer às mãos da violência doméstica.

Mas há muito mais para descobrir e sentir em ‘Coração de Mãe’. Entre histórias de amor, sacrifício, coragem e cumplicidade, estas são as cinco razões que já nos fizeram apaixonar pela novela.

1. O amor de uma mãe pelos filhos

Linda é o reflexo de uma mãe lutadora, intensa e que nunca desiste. Com uma enorme força e coragem, sempre fez tudo pelo bem-estar dos filhos.

É precisamente esse amor incondicional que está no centro da história. Linda é capaz de enfrentar todos os obstáculos e de lutar contra tudo e todos para proteger aqueles que mais ama.

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2. O amor de um filho por uma mãe

Guga salvou a mãe de morrer às mãos do ex-marido violento. Num ato de desespero, matou o pai, que, durante anos, fez da vida de toda a família um verdadeiro inferno.

Para salvar a mãe, Guga acaba por sacrificar os seus sonhos, a sua liberdade e o futuro que tinha imaginado. Uma história forte e emocionante que mostra até onde um filho pode ir por amor à mãe.

Na história, há outro filho, Duarte Maria, que tenta proteger a mãe, Madalena, alvo de ameaças verbais por parte de Frederico.

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3. O amor do casal de passarinhos

Uma das histórias mais comoventes de ‘Coração de Mãe’ retrata o amor de Guga e Chica, um jovem casal apaixonado que vê os seus sonhos serem destruídos por causa de um disparo fatal.

Depois do dia da tragédia, Chica descobre que está grávida de Guga. O bebé que espera é carinhosamente chamado de “o terceiro passarinho”, numa referência especial à história de amor do casal.

Mesmo com Guga preso, o amor dos dois continua a ser uma das histórias mais apaixonantes e emocionantes da novela. As cenas românticas de Chica e Guga prometem, aliás, conquistar o coração dos espectadores.

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4. O amor de Linda e João, os apaixonados que vão enfrentar muitos obstáculos

A história de amor de Linda e João começou a escrever-se quando o polícia salvou a família após mais um episódio de violência doméstica.

Desde esse dia, João nunca mais deixou de proteger Linda. Mas, depois de Guga ser preso, o amor dos dois será posto à prova.

E grande parte da responsabilidade será de Bento, um milionário que não olha a meios para atingir os seus fins. Determinado a separar o casal apaixonado, Bento vai tentar de tudo para afastar Linda de João.

O seu objetivo é claro: aproveitar-se do drama vivido por Linda para a pressionar e forçá-la a casar-se com ele.

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5. O amor de um pai por uma filha

João tem uma filha, Sol, e os dois têm uma relação bonita, cheia de cumplicidade, amor e partilha. É uma ligação especial entre pai e filha que promete emocionar os espectadores.

Na novela, Sol é criativa, maravilhosa, mágica e carinhosa. É a menina dos olhos do pai, João, com quem mantém uma relação de profunda sintonia.

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Sol ficou com o nome da mãe, Solange, que morreu durante o parto. Uma ausência que faz parte da sua história e que marca, desde o início, o seu percurso.

Cega também na vida real, a jovem atriz traz à ficção uma representação inclusiva de destaque e uma enorme autenticidade, tornando a personagem ainda mais especial.

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E estas são apenas algumas das razões que nos estão a fazer apaixonar por ‘Coração de Mãe’. Com apenas dois episódios exibidos, a nova novela da TVI já apresentou histórias fortes, personagens marcantes e emoções capazes de tocar o coração dos portugueses. E a promessa é clara: o melhor ainda está para vir.

 

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