O Natal está a chegar e a app TVI Pass tem uma prenda para si

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 35min
O Natal está a chegar e a app TVI Pass tem uma prenda para si - TVI
Concurso TVI PASS
Concurso TVI PASS
Foto: TVI PASS

A app TVI Pass pode mudar a sua vida para melhor, neste Natal. Saiba como.

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

A app TVI Pass tem uma boa notícia para si: este Natal vai poder sorrir muito mais. Para isso, basta participar no novo passatempo.

Novo passatempo TVI Pass vai premiar um vencedor com 5.000€

Já imaginou o que faria com 5.000 euros em cartão? Um fim de semana de sonho, aquela viagem que anda a adiar há tanto tempo, ou talvez um upgrade à sua casa?

Com a app TVI Pass, tudo isso pode estar mais perto do que imagina!

A TVI lança um passatempo exclusivo que vai premiar um participante com um cartão VISA ELECTRON PRÉ-PAGO no valor de 5.000€. Participar é simples, rápido e pode mudar o seu mês - ou até o seu ano!

Como participar?

Basta aceder à app TVI Pass, seguir as instruções indicadas e efetuar a sua participação.

O custo é de 1€ + IVA por participação e cada pessoa pode participar até 6 vezes por dia.

PARTICIPE AQUI

Lembre-se: quanto mais participa, maiores são as hipóteses de ganhar

Regulamento e mais informações

Concurso publicitário 33/2025 autorizado pela CMO. Prémio em cartão , não convertível em dinheiro. Regulamento em tvi.pt. Custo participação: 1€ + IVA. Idade mínima de participação: 18 anos e NIF UE. Limite máximo diário de 6 participações por meio de participação. Participe de forma informada e responsável. Serviço TVI / MCD.

O regulamento completo está disponível aqui

Participe de forma informada e responsável e quem sabe se não será o grande vencedor ou vencedora deste fantástico prémio! 

 

Mais Vistos

Nutricionistas alertam: estes 5 alimentos não devem ser misturados com bananas

Hoje
1

Castanhas assadas fáceis de descascar e sem deixar cheiro em casa: é assim que se faz

seg, 3 nov
2

“Foi uma noite longa…”: Laura Figueiredo vive horas de angústia e preocupação com o filho Gabriel

Ontem
3

Veja como os filhos de Mickael Carreira e Laura Figueiredo já cresceram

6 fev 2024
4

Vem aí em «Terra Forte»: Flor descai-se e o seu plano é descoberto?

Terra Forte
seg, 3 nov
5

«É oficial»: Marta Andrino e Frederico Amaral têm razões para celebrar

Festa é Festa
seg, 8 set
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Flor desiste de lutar pela herança?

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Jorge faz mal a Carlota?

A Protegida
Hoje

«Engravidar nos próximos meses?»: Diogo Amaral deixa a dúvida sobre possível gravidez de Jessica Athayde

Hoje

“Foi uma noite longa…”: Laura Figueiredo vive horas de angústia e preocupação com o filho Gabriel

Ontem

Irreconhecídel! Ator famoso perde 10 quilos em cinco meses

Cacau
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Flor confronta Sammy e Álvaro após ouvir conversa suspeita

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

Família de Mickael Carreira e Laura Figueiredo vive susto em termos de saúde: «A minha alma saiu do meu corpo»

Hoje

«Engravidar nos próximos meses?»: Diogo Amaral deixa a dúvida sobre possível gravidez de Jessica Athayde

Hoje

Irreconhecídel! Ator famoso perde 10 quilos em cinco meses

Cacau
Ontem

Horas antes de um momento decisivo, Jessica Athayde faz confissão inesperada: “Hoje odeio tudo!"

Ontem

“Foi uma noite longa…”: Laura Figueiredo vive horas de angústia e preocupação com o filho Gabriel

Ontem

Maria Botelho Moniz está radiante com novo projeto: «Incrivelmente desafiante»

Ontem
Mais Fora do Ecrã