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Amor à Prova

«Amor à Prova» chega ao fim: esta noite, a novela despede-se dos telespectadores

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 25min
«Amor à Prova» chega ao fim: esta noite, a novela despede-se dos telespectadores - TVI

O desfecho promete encerrar as várias histórias que foram construídas ao longo da trama, naquela que será a despedida de uma das novelas mais acompanhadas dos últimos meses.

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A novela «Amor à Prova» está prestes a despedir-se dos espectadores. Depois de seis meses a conquistar o público com uma história repleta de emoções, segredos, paixões e reviravoltas inesperadas, a produção da TVI chega ao fim hoje, dia 24 de junho de 2026.

Ao longo da sua exibição, «Amor à Prova» acompanhou a vida de personagens marcantes, que enfrentaram desafios constantes, conflitos familiares, traições, reencontros e decisões capazes de mudar destinos. A novela tornou-se uma das apostas de destaque da ficção nacional, mantendo os espectadores atentos aos desenvolvimentos da trama.

Nas últimas semanas, a tensão tem aumentado à medida que as várias histórias caminham para a reta final. Muitas das perguntas que acompanharam os fãs desde o início deverão finalmente encontrar resposta nos episódios decisivos, prometendo momentos de grande emoção e revelações surpreendentes.

O último episódio, marcado para 24 de junho, assinala o encerramento de uma produção que acompanhou diariamente milhares de portugueses. A expectativa é elevada em torno do desfecho das personagens mais acarinhadas pelo público e do destino daqueles que marcaram os principais conflitos da narrativa: «Alice e Cris ficam juntos?», «O que acontece a Amália?», «Quem é o pai do filho de Sara?», «Nico fica com quem?», «Qual será o fim de Tomás?» ...

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O final de «Amor à Prova» representa também o encerramento de mais um capítulo da ficção da TVI, que continua a apostar em histórias capazes de envolver e emocionar os espectadores.

Com o adeus marcado para hoje, os fãs preparam-se para assistir aos momentos finais de uma novela que acompanhou o seu dia a dia e que deixou a sua marca na ficção portuguesa.

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