Não é necessário um Dyson: o aspirador mais vendido da Amazon afundou para os 80€ no Prime Day

Este artigo pode conter links afiliados*

É o aspirador vertical sem fios que mais vendemos — e agora percebe-se porquê. O VACTechPro está disponível na Amazon por 80€, com um desconto de 50% face ao preço habitual de 161,99€. Para quem procurava uma alternativa séria à Dyson sem pagar o preço de topo de gama, a oportunidade é esta.

Potência que não decepciona

Com sucção até 35.000 Pa e duas velocidades — ECO (35 minutos de autonomia) e MAX (18 minutos) —, o VACTechPro responde bem a diferentes tipos de superfície: carpetes, soalhos de madeira, tijoleira e mosaico. A bateria é removível e carregável em separado, o que facilita a utilização em casas maiores.

O filtro HEPA lavável retém 99,97% das partículas até 0,3 mícrons, com dois filtros extra incluídos na caixa, uma vantagem para quem sofre de alergias ou tem animais em casa.

Compre o VACTechPro a 80€ na Amazon

Desenhado para não encravar

A escova rotativa em V foi desenvolvida para minimizar o emaranhamento de cabelos e pelos de animais — um dos pontos de frustração mais comuns com aspiradores desta categoria. A luz LED verde integrada na escova ajuda a identificar sujidade em zonas de pouca luz, como debaixo de móveis.

O design leve e o tubo telescópico ajustável convertem-no facilmente num aspirador de mão para sofás, escadas ou o interior do carro.

O que dizem quem já tem em casa

As comparações com a Dyson repetem-se nas avaliações. Há quem admita que estava prestes a comprar um Dyson V8 e ficou "muito surpreendido" com a diferença de preço sem perda de desempenho. Outro utilizador é direto: garante que este aspirador "não fica nada atrás" dos modelos da concorrência, "pesa metade e manuseia-se muito melhor".

A conclusão é unânime entre os mais de 5.000 compradores: por 80€, o desempenho está ao nível de equipamentos quatro vezes mais caros.

Metade do preço, mas não por muito tempo

O desconto de 50% é exclusivo do Prime Day. A 80€, o VACTechPro é uma das propostas mais equilibradas desta campanha para quem quer desempenho real sem comprometer o orçamento.

Compre o VACTechPro a 80€ na Amazon

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.