"A força de um Dyson": o aspirador de 50 euros que está a conquistar cada vez mais adpetos

Este artigo pode conter links afiliados*

Ter a casa limpa é uma prioridade para muitas pessoas, mas gastar centenas de euros num aspirador raramente entra na lista de desejos. Durante muito tempo, os aspiradores Dyson representaram esse ideal distante, bonito, leve e eficaz, mas fora do orçamento. A surpresa surge quando um modelo muito mais acessível começa a ser comparado, repetidamente, a essa referência.

O VACTechPro, um aspirador vertical com fio disponível na Amazon, tem despertado atenção precisamente por isso. Com um preço inferior a 50 euros, reúne mais de 488 avaliações e uma classificação média de 4,5 estrelas, algo pouco comum nesta faixa de preço. Quem o adquiriu destaca sobretudo a leveza, a facilidade de utilização e a sensação de estar perante um aspirador sólido e eficaz, pensado para responder às exigências da limpeza diária.

As comparações com a Dyson surgem de forma recorrente nas opiniões de quem já comprou este modelo. Uma utilizadora resume a experiência de forma direta ao afirmar que “tem a força de um Dyson”, enquanto outra refere que, depois de ter usado um aspirador da marca mais conhecida, ficou “agradavelmente surpreendida com a força deste aspirador”. Há ainda quem sublinhe que o desempenho faz lembrar os Dyson com fio de gerações anteriores, um ponto valorizado por quem procura resultados visíveis na limpeza diária da casa, desde o chão a tapetes e zonas mais difíceis.

No uso quotidiano, o cabo de 7 metros permite limpar várias divisões seguidas sem interrupções, e o depósito de 800 ml evita esvaziamentos constantes. Uma compradora resume bem a experiência ao dizer que “o lixo deita-se fora sem ter de tocar em nada”. Para o chão, carpetes, sofás ou zonas mais difíceis, os acessórios incluídos ajudam a adaptar a limpeza ao ritmo da casa.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.