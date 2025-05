Vanessa Martins faz tratamento e gera uma onda de comentários

Vanessa Martins recorreu às redes sociais para partilhar com os seguidores o seu mais recente tratamento estético — o Alma Hybrid. A influenciadora e empresária mostrou-se entusiasmada com os resultados e explicou, passo a passo, como decorreu o processo.

Fiz o tratamento Alma Hybrid! Vejam o resultado final", escreveu, acompanhando a legenda com um vídeo onde revela o antes e depois e detalha o procedimento.

Este tratamento combina laser fracionado com laser não ablativo, sendo indicado para melhorar a textura da pele, firmeza, cicatrizes de acne, manchas de pigmentação e rugas finas. Vanessa aplicou o método no rosto, pescoço e peito.

Logo após a sessão, a pele ficou visivelmente vermelha e com uma sensação de calor, mas, segundo a própria, "tudo super controlado".

A evolução, dia após dia:

"Dia 1: Acordei com a pele ainda vermelha e um pouco inchada. Usei apenas produtos calmantes e evitei completamente o sol e a maquilhagem. Dia 2: O vermelhidão começou a diminuir, mas a pele estava mais seca e com uma textura diferente, quase como papel fino — o que, segundo a clínica, é totalmente normal. Dia 3: Entrou-se na fase de renovação celular. A pele parecia mais áspera ao toque, mas já não havia dor ou desconforto. A hidratação foi essencial nesta fase. Dia 4: Já notei a pele mais uniforme. O vermelhidão desapareceu quase por completo e a textura começou a suavizar. Dia 5: A pele apresentava um brilho subtil e sentia-se mais firme. "Sinto que ganhei uma pele nova. Este tratamento é mesmo potente!", afirmou.

Um mês depois: os resultados

Um mês após o tratamento, Vanessa voltou a atualizar os seguidores:

A diferença é real: a textura da pele está mais uniforme, os poros visivelmente mais fechados e as pequenas linhas suavizadas. Sinto a pele muito mais firme, luminosa e com um ar saudável. E o mais interessante é que os resultados vão continuar a evoluir nas próximas semanas".

A partilha gerou uma onda de comentários positivos, com muitos seguidores a elogiarem a transparência da influenciadora e a qualidade dos resultados visíveis. Pode-se ler alguns comentários como:

"Desculpa, mas é tão nova e bonita, porque isto? Não consigo entender", "Amei , obrigada pela partilha,", "As vezes queremos fazer mas não temos ideia do que vamos passar 🫣. Obrigada mesmo . E ficou mais linda ainda", "Isto é assusatador Vanessa 😂mas no final está otima".

Mais uma vez, Vanessa prova que continua atenta ao bem-estar e aos cuidados com a pele — e que não tem receio de mostrar todo o processo, sem filtros.