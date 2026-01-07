«Um sonho tornado realidade»: Atriz e empresária famosa deixa todos sem palavras

Um momento muito desejado.

Vanessa Martins, influenciadora digital e ex-atriz de 39 anos, conhecida pela sua participação em Morangos com Açúcar, partilhou recentemente um novo reel nas redes sociais onde revelou mais um sonho concretizado. Reconhecida pelo seu gosto requintado, estético e elegante, a influenciadora decidiu mostrar aos seguidores um projeto que desejava realizar há muito tempo: reconstruir e valorizar os espaços da sua cozinha.

Segundo Vanessa, existia uma área da cozinha que estava completamente inutilizada, um canto com grande potencial que já não conseguia ignorar. A vontade de transformar esse espaço e dar-lhe uma função prática e bonita foi crescendo até que o sonho se tornou realidade. No vídeo partilhado, a influenciadora mostra cada recanto da divisão, revelando uma cozinha pensada ao detalhe, onde funcionalidade e criatividade caminham lado a lado.

No reel, Vanessa Martins explicou todo o processo e não escondeu o entusiasmo com o resultado final: «Um sonho tornado realidade! Tinha uma área completamente inutilizada na cozinha. Já não aguentava mais olhar para aquele canto com tanto potencial e não sabia o que fazer…. E eis queeeeee a @interdesigninteriores entra para resolver problema e realizar sonhos!!!! Sempre quis ter uma zona exclusiva para guardar a suplementação e surgiu este móvel de canto redondo com interior laranja. Não há impossíveis com a @interdesigninteriores. O que acharam?».

 

O destaque vai para o móvel de canto redondo com interior laranja, criado especificamente para guardar a suplementação, um detalhe ousado que rapidamente conquistou os seguidores. A combinação de cores, o design moderno e a solução inteligente para o espaço foram amplamente elogiados.

A reação dos fãs não se fez esperar e os comentários multiplicaram-se, com mensagens como «Está incrível! Quero contratar-te», «Adorei!!» e «Incrível», entre muitos outros elogios à beleza, criatividade e bom gosto da nova cozinha.

Com esta partilha, Vanessa Martins volta a afirmar-se como uma referência no mundo digital, inspirando os seguidores a olhar para os seus espaços com novos olhos e a acreditar que, com criatividade e planeamento, os sonhos podem mesmo tornar-se realidade.

Reveja aqui uma das últimas entrevistas da atriz na TVI:

