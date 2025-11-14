«Estou em modo sobrevivência»: Vanessa Martins vive pesadelo noturno

A atriz e influenciadora Vanessa Martins, de 39 anos, partilhou recentemente um desabafo nas redes sociais sobre a noite atribulada que passou. Num vídeo gravado no carro, Vanessa revelou que não conseguiu pregar olho devido à tempestade e ao medo do seu cão pelos trovões.

“Hoje estou em modo sobrevivência, isto porque graças a esta tempestade o Sadik tem pânico de trovões. Não me deixou dormir, ele acordou-me à 1:30 da manhã e voltámos a adormecer quase às 6 da manhã. Eu estive sempre acordada neste horário! Estou destruída… Digam-me o que é que vocês fazem se os vossos cães fazem, é a segunda vez esta semana!”, confessou a influenciadora.

Apesar do cansaço evidente, Vanessa destacou a sua dedicação ao trabalho: mesmo sem ter dormido, tem de cumprir a sua agenda diária repleta de compromissos profissionais. “Tenho de ir trabalhar, a agenda não perdoa. Vou ter de aguentar o dia!”, afirmou.

O desabafo de Vanessa Martins rapidamente gerou empatia entre os seguidores, muitos dos quais também experienciam situações semelhantes com os seus animais de estimação. O vídeo tornou-se num exemplo de como a vida de quem lida com animais de estimação nem sempre é previsível, exigindo paciência e resiliência, mesmo nas noites mais complicadas.

Relembre-se que Vanessa Martins não se ficou apenas pela representação. Ao longo da última década, reinventou-se como empresária de sucesso e fundou a marca Frederica, que se tornou uma referência no universo do bem-estar, moda e estilo de vida. A empresária partilha frequentemente nas redes sociais mensagens de motivação, autocuidado e empoderamento feminino, sendo seguida por centenas de milhares de fãs.