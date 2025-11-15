Vanessa Martins fala abertamemte sobre procedimento estético que mudou completamente o seu rosto

Vanessa Martins, influenciadora digital e ex-atriz de Morangos com Açúcar partilhou um novo reel nas redes sociais onde fala abertamente sobre o uso de botox e a importância do autocuidado.

Vanessa Martins voltou a ser transparente com os seguidores ao falar sobre um tema que continua a gerar curiosidade: o botox. Num novo reel publicado no Instagram, a empresária explicou que começou o tratamento aos 26 anos, não por vaidade, mas como forma de prevenção.

«Comecei a fazer botox aos 26 anos, não por vaidade, mas por prevenção. Sempre acreditei que cuidar cedo é prolongar a juventude da pele e hoje, quase aos 40, vejo o resultado disso todos os dias», escreveu.

A influenciadora explicou que o botox atua relaxando os músculos responsáveis pelas rugas de expressão e confessou que, por ser muito expressiva, especialmente na zona dos olhos, este cuidado a ajuda a evitar linhas mais marcadas.

Ainda assim, Vanessa Martins fez questão de sublinhar que o segredo não está apenas no procedimento estético, mas no equilíbrio: «O segredo não está só no Botox: está no autocuidado, em conhecer o nosso rosto e fazer escolhas conscientes para manter a pele saudável e natural».

Com humor, rematou: «Só tem um problema o botox… é quando ele desaparece!»

Veja a publicação aqui:

 

