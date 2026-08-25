«Não tentem distorcer aquilo que eu digo»: Vanessa Martins enfrenta onda de ódio e reage sem piedade

A influencer e empresária Vanessa Martins decidiu responder às críticas que recebeu depois de um vídeo publicado no Instagram ter gerado controvérsia em torno da forma como encara o trabalho e a disponibilidade dos funcionários.

A empresária e influencer viu-se recentemente no centro de uma polémica nas redes sociais, depois de partilhar um vídeo em que participou numa trend que consiste em decidir se determinados comportamentos dos funcionários merecem que estes sejam «despedidos», «promovidos» ou «ensinados».

Entre os exemplos apresentados, Vanessa Martins afirmou que «promove» um funcionário que, mesmo estando de férias, continua a responder a tudo. Por outro lado, disse que «treina» uma pessoa que não responde a mensagens depois do horário de trabalho.

As declarações não passaram despercebidas e deram origem a uma onda de críticas. Ao longo de cerca de 500 comentários, vários seguidores classificaram o ambiente de trabalho descrito como «tóxico» e chegaram mesmo a considerar algumas das situações «ilegais».

Perante a dimensão da polémica, a empresária decidiu voltar às redes sociais para explicar o verdadeiro significado das suas declarações e garantir que as palavras foram interpretadas de forma diferente daquela que pretendia.

«Estava a trabalhar e não consegui acompanhar o hate (ódio) todo mas estão a tentar-me cancelar e eu estou a fazer este vídeo para esclarecer. Há aqui uma diferença entre o que vocês estão a ler e a interpretar e a aumentar esta bola gigante de hate, e aquilo que eu quis dizer e a trend onde eu quis entrar, tenho pena que não tenham percebido isso», começou por explicar.

Vanessa esclareceu que o vídeo não pretendia mostrar aquilo que exige aos trabalhadores, mas sim aquilo que valoriza no desempenho dos funcionários.

«É um vídeo que é não é [sobre] o que peço ao funcionário e sim o que ele me entrega e o que aprecio. Se um funcionário não me mandar mensagens depois do horário de trabalho, eu vou treinar essa pessoa, para mim é importante [que respondam] se fizer uma pergunta que seja urgente [...] não posso esperar até essa pessoa entrar no dia seguinte», afirmou.

A empresária recorreu ainda ao exemplo da Frederica, a sua marca, para explicar por que motivo considera importante existir disponibilidade em determinadas situações.

«Se o site estiver em baixo, eu tenho que chatear o Pedro e dizer: «Pedro, o site está em baixo, não estamos a conseguir vender, as pessoas não estão a conseguir aceder ao carrinho». Ele tem que responder a isso na hora porque são milhares de euros que se perde ou que não se ganha», explicou.

«Fazer muito com pouco»

Vanessa Martins falou também sobre o perfil que procura nas pessoas que integram a sua equipa, destacando a dinâmica própria de uma empresa com características de startup.

Quem entra na empresa, explicou, «tem já um perfil de startup, de fazer muito com pouco, de trabalhar fora de horas, de dar o litro».

Ainda assim, fez questão de sublinhar que não obriga ninguém a estar disponível fora do horário laboral.

«Há pessoas que estão de férias e fazem por gosto, ninguém é obrigado a mandar-me mensagens depois do horário de trabalho», afirmou.

A empresária garantiu também respeitar quem prefere cumprir apenas o horário estabelecido: «Eu respeito quem trabalha das 9h00 às 18h00 e não entregue mais do que lhe é pedido, está tudo certo, mas na Frederica tenho quem trabalhe das 9h00 às 18h00 e entregue muito mais, que esteja sempre disponível, que tenha work-life balance, mas também o work-life balance delas passa muito por viver a marca», acrescentou.

No final, Vanessa Martins deixou um apelo aos seguidores para que não retirem as suas palavras do contexto: «Não tentem distorcer aquilo que eu digo», pediu, garantindo ainda que os funcionários «são felizes a trabalhar na Frederica» e que a empresa proporciona «boas condições».

Relembre-se que a influenciadora digital estreou-se na ficção nacional em 2007, na 5.ª temporada da série juvenil Morangos com Açúcar com a personagem Vera Dias.