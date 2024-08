Vem aí em «Cacau»: Jaime encontra pista muito importante sobre o passado de Simone

Em «Cacau», Jaime (Sérgio Praia) entra disparado no gabinete a dizer a Vitória (Teresa Tavares) e Júlia (Fernanda Serrano) poder ter encontrado uma pista muito importante sobre o passado de Simone (Alexandra Lencastre), mostrando-lhes uma carta que ela pode ter escrito a Mário. Ambas o olham atónitas. Jaime, Vitória e Júlia analisam que se foi Simone quem escreveu aquela carta a Mário, eles eram amantes, por que ela foi escrita depois do nascimento de Sal (Carolina Amaral). Ficam a teorizar se Justino (António Capelo) saberia desse passado duvidoso de Simone como Cristal quando casou com ela. Todos concordam que o primeiro passo é descobrirem se foi Simone quem escreveu mesmo aquela carta, saindo para ir ao palacete.

Recorde o momento em que Simone olha aflita para Salete a dizer-lhe que não a esperava reencontrá-la ali, tratando-a por Cristal: