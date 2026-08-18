«Terra Forte»: uma fuga sem rasto, noivados surpresa e uma aliança perigosa. A semana que vai mudar tudo

A novela «Terra Forte» encontra-se na última temporada e as novidades sucedem-se. Depois da morte de Armando, há muita coisa a acontecer, desde logo a disputa pela herança e o surgimento de uma filha secreta, que também é herdeira.
Nos próximos episódios da novela da TVI vão acontecer 4 grandes acontecimentos.
1 – Dudu e Rosinha vão fugir sem deixar rasto.
Com medo de morrer, caso não encontre um dador de medula rapidamente, Dudu decide fugir em busca do pai, Cobra. Rosinha ainda pensa fazê-lo mudar de ideias, mas acaba a alinhar no plano. Os dois conseguem fugir sem deixar rasto.
2 – Disposta a lutar por António, Flor declara-se
Separada de Sammy, Flor mostra-se cada vez mais decidida a lutar por António e vai declarar-se.
Flor diz a António que sabe que cometeu muitos erros com ele e Sammy, mas precisou de fazer aquele caminho para perceber que é com ele que era feliz. Fica espantada por António dizer-lhe continuar a achar que ela não sabe o que realmente quer.
Flor diz a António que percebeu que afinal nunca gostou mesmo de Sammy, e somente com ele experienciou o que é a felicidade. António diz-lhe que nada vai mudar o facto de ter mudado e não ir voltar para trás para ficar com ela. Flor olha-o desolada.
3 – O noivado dos dois irmãos
E há mais casamentos a caminho na história. Glória pede Pedro em casamento e António também toma iniciativa com Débora
4 – Laura quer casar com Caio
Inicialmente Caio, vai fazer um plano para se aproximar de Laura, a mãe da filha surpresa de Armando. Mas acaba a ser surpreendido porque Laura também tem os próprios planos, com o objetivo de meter a mão na herança da filha. Laura diz a Caio que se quer casar com ele, com o objetivo de lutar pela guarda de Lu em tribunal.