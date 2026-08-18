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Terra Forte

«Terra Forte»: uma fuga sem rasto, noivados surpresa e uma aliança perigosa. A semana que vai mudar tudo

  • Ricardina Batista
  • Há 37 min
«Terra Forte»: uma fuga sem rasto, noivados surpresa e uma aliança perigosa. A semana que vai mudar tudo - TVI
Os próximos episódios da novela Terra Forte
Os próximos episódios da novela Terra Forte

Saiba, em primeira mão, quatro acontecimentos que vão acontecer em breve na última temporada da novela «Terra Forte»

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A novela «Terra Forte» encontra-se na última temporada e as novidades sucedem-se. Depois da morte de Armando, há muita coisa a acontecer, desde logo a disputa pela herança e o surgimento de uma filha secreta, que também é herdeira.

Nos próximos episódios da novela da TVI vão acontecer 4 grandes acontecimentos.

1 – Dudu e Rosinha vão fugir sem deixar rasto.

Com medo de morrer, caso não encontre um dador de medula rapidamente, Dudu decide fugir em busca do pai, Cobra. Rosinha ainda pensa fazê-lo mudar de ideias, mas acaba a alinhar no plano. Os dois conseguem fugir sem deixar rasto.

 

 

 

 2 – Disposta a lutar por António, Flor declara-se

 Separada de Sammy, Flor mostra-se cada vez mais decidida a lutar por António e vai declarar-se.

 Flor diz a António que sabe que cometeu muitos erros com ele e Sammy, mas precisou de fazer aquele caminho para perceber que é com ele que era feliz. Fica espantada por António dizer-lhe continuar a achar que ela não sabe o que realmente quer. 

Flor diz a António que percebeu que afinal nunca gostou mesmo de Sammy, e somente com ele experienciou o que é a felicidade. António diz-lhe que nada vai mudar o facto de ter mudado e não ir voltar para trás para ficar com ela. Flor olha-o desolada.

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3 – O noivado dos dois irmãos

 

E há mais casamentos a caminho na história. Glória pede Pedro em casamento e António também toma iniciativa com Débora

 

 

4 – Laura quer casar com Caio

 

Inicialmente Caio, vai fazer um plano para se aproximar de Laura, a mãe da filha surpresa de Armando. Mas acaba a ser surpreendido porque Laura também tem os próprios planos, com o objetivo de meter a mão na herança da filha. Laura diz a Caio que se quer casar com ele, com o objetivo de lutar pela guarda de Lu em tribunal.

 

 

 

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