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Este pequeno ventilador cria uma névoa refrescante e está a tornar-se um dos gadgets

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Este pequeno ventilador cria uma névoa refrescante e está a tornar-se um dos gadgets - TVI
ventilador portátil com nebulizador.
ventilador portátil com nebulizador.
Foto: Amazon

Promete refrescar mais do que uma ventoinha tradicional e já está a conquistar quem não dispensa dias de praia, viagens ou festivais.

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Com as temperaturas a subir, multiplicam-se as soluções para enfrentar o calor, mas poucas são tão práticas como este ventilador portátil com nebulizador. À primeira vista parece uma simples ventoinha de mão, mas o seu grande diferencial está na capacidade de libertar uma fina névoa de água que se mistura com o fluxo de ar, criando uma sensação de frescura imediata. Não é por acaso que se está a tornar num dos gadgets mais procurados da Amazon para o verão.

Além do sistema de nebulização, o modelo destaca-se pelo motor turbo, capaz de atingir até 15.000 rotações por minuto, e pela bateria recarregável de 6000 mAh, que promete várias horas de utilização. Compacto e leve, foi pensado para acompanhar os dias passados na praia, os passeios ao ar livre, as viagens, os concertos e até os dias de trabalho em locais sem ar condicionado.

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Porque é que está a chamar a atenção dos compradores?
• cria uma névoa fina que ajuda a refrescar a pele nos dias mais quentes
• conta com quatro níveis de velocidade ajustáveis
• tem bateria recarregável por USB-C de longa duração
• cabe facilmente numa mochila ou mala de viagem
• pode ser utilizado tanto na mão como apoiado sobre uma mesa

As avaliações dos utilizadores ajudam a explicar a popularidade do produto. Um comprador descreve-o como "o acessório imprescindível para o verão", destacando a potência do fluxo de ar e a autonomia da bateria. Outro refere que "a função de nebulizador dá uma sensação de frescura instantânea", enquanto há quem vá mais longe e afirme que "é como levar um mini ar condicionado para qualquer lado". Muitos comentários elogiam ainda a combinação entre tamanho compacto, facilidade de transporte e capacidade de aliviar o desconforto provocado pelas temperaturas mais elevadas.

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