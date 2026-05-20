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Estes candeeiros acabaram com o pesadelo de ter ventoinhas e ventiladores espalhados pela casa

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Estes candeeiros acabaram com o pesadelo de ter ventoinhas e ventiladores espalhados pela casa - TVI

Têm modo de verão e modo de inverno. E nunca estiveram tão baratos

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Há pequenos detalhes que fazem uma casa parecer mais confortável, organizada e tranquila. E um dos maiores “inimigos” dessa sensação costuma surgir com as mudanças de estação: ventoinhas num canto, aquecedores noutro, fios espalhados e aparelhos que passam metade do ano arrumados.

Foi precisamente por isso que estes candeeiros com ventilador integrado começaram a conquistar tanta gente. À primeira vista parecem apenas um candeeiro moderno de teto, mas escondem um ventilador silencioso e ajustável que pode ser usado tanto no verão como no inverno, sem ocupar espaço extra em casa.

O modelo Olga, da M mimotec, junta iluminação LED regulável com um ventilador de teto de aspas retráteis, criando uma solução discreta e bastante prática para quartos, salas ou escritórios. Quando o ventilador não está em funcionamento, as quatro aspas ficam recolhidas, deixando apenas o aspeto elegante de um candeeiro moderno. Assim que é ligado, abrem automaticamente.

Um dos pontos mais elogiados por quem já o comprou é precisamente o silêncio. O motor DC foi desenvolvido para reduzir o ruído ao mínimo, algo particularmente importante para quem o pretende usar durante a noite ou em quartos. Há mesmo utilizadores que garantem que “não faz praticamente barulho nenhum”, mesmo nas velocidades mais altas.

Além disso, o ventilador oferece seis níveis de intensidade, permitindo adaptar o fluxo de ar ao ambiente ou à temperatura do dia. E como tem função de verão e inverno, pode ajudar não só nos dias quentes, mas também a distribuir melhor o calor durante os meses frios, tornando a divisão mais confortável.

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Outro detalhe interessante está na iluminação. A luz LED é totalmente ajustável através do comando remoto e permite escolher entre três temperaturas diferentes: luz quente, natural ou fria. Também é possível regular a intensidade, criando ambientes mais suaves à noite ou uma iluminação mais forte durante o dia.

Para muitas pessoas, esta versatilidade acaba por fazer diferença no quotidiano. Há quem destaque a sensação confortável de acordar de manhã com uma luz mais suave, sem o típico encandeamento de um candeeiro tradicional. Outros elogiam a combinação entre ventilação eficiente e boa iluminação, especialmente em divisões pequenas onde cada centímetro conta.

O modelo inclui ainda temporizador e motor de cobre de baixo consumo, pensado para ser mais eficiente energeticamente.

Nas avaliações online, vários clientes referem a boa relação qualidade-preço e o facto de o ventilador se manter estável mesmo na potência máxima. 

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