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Poupe na conta da luz: esta ventoinha com comando é a mais vendida da Amazon e gasta metade da energia

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  • TVI Novelas
  • Há 1h e 16min
Poupe na conta da luz: esta ventoinha com comando é a mais vendida da Amazon e gasta metade da energia - TVI
Midea Ventilador de Pie
Midea Ventilador de Pie
Foto: Amazon.es

Manter a casa fresca a partir do sofá, sem ter de se levantar e sem ver a conta da eletricidade disparar, tornou-se o novo segredo das famílias

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Encontrar a forma ideal de refrescar as divisões sem sofrer um choque na fatura da eletricidade ao fim do mês já não exige investimentos impossíveis. Esta ventoinha de pé da Midea entrou diretamente para a lista dos produtos mais vendidos da Amazon, registando mais de uma centena de encomendas nas últimas semanas. O grande segredo para este sucesso está no preço apelativo de 44,72€ e no seu motor DC de alta eficiência, que foi desenhado especificamente para gastar menos 50% de energia do que os modelos tradicionais, garantindo uma poupança real a cada utilização.

Conforto total no sofá e o segredo das 7 aspas

Ao contrário dos aparelhos comuns, este modelo destaca-se pela comodidade absoluta de trazer um comando à distância e painel LED, permitindo gerir as 3 velocidades e o temporizador de até 7 horas sem que tenha de sair do sítio. A satisfação de quem já a comprou reflete-se nas centenas de avaliações com nota de 4,4 estrelas na plataforma. Como destaca um dos compradores: "Superou as minhas expectativas, o ar sente-se perfeitamente à distância, vem com comando e é mesmo muito silenciosa". Toda esta eficácia deve-se às suas 7 aspas aerodinâmicas, que movem um fluxo massivo de ar de forma suave e contínua.

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ventoinha amazon

Silêncio absoluto para noites bem dormidas

Além da força bruta e da poupança energética, este dispositivo resolve outro grande drama do verão: o ruído infernal durante a noite. Graças à tecnologia do seu motor inteligente, o aparelho consegue reduzir o barulho em 48%, sendo ideal para colocar no quarto dos miúdos ou na sala enquanto vê televisão sem qualquer distração. Com uma altura regulável entre 110 e 130 cm e uma oscilação automática de 90° que espalha o fresco por toda a divisão, esta ventoinha é o investimento certeiro para enfrentar os dias quentes com o máximo conforto e a carteira protegida.

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