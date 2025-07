Vera Kolodzig abre o coração: «Arrisquei tudo... Um dos meus maiores medos»

A atriz Vera Kolodzig surpreendeu os seguidores com uma partilha cheia de emoção. Numa publicação no Instagram, partilhou uma fotografia antiga da personagem que interpretou na novela “Espírito Indomável”, de 2010, acompanhada de uma reflexão pessoal sobre o seu percurso profissional e os preconceitos que sentiu.

«Durante muitos anos tive um preconceito com o meu próprio trabalho», começa por confessar. Vera, que tem hoje 40 anos, revelou que durante bastante tempo achou que fazer novelas «não era artístico o suficiente». A atriz, que começou a trabalhar desde muito jovem, conta que só mudou de perspetiva quando protagonizou “Espírito Indomável”, onde deu vida à irreverente e inesquecível “Zé”.

«Arrisquei tudo em fazer uma Zé de voz grossa e costas curvadas. Arrisquei tudo ao montar a cavalo, um dos meus maiores medos. Arrisquei tudo ao compor uma personagem bem distante de mim», escreveu, assumindo que esta entrega mudou a sua forma de ver o seu próprio trabalho e despertou um novo orgulho.

E não foi só Vera que tem saudades desta novela. Nos comentários, os seguidores mostraram o impacto que a personagem teve nas suas vidas. «Nunca mais me irei esquecer, que foi a única novela que o meu pai viu porque adorou a “Zé”! A tua personagem era incrível ✨», escreveu uma seguidora. Outra comentou: «Simplesmente uma das novelas mais incríveis da ficção portuguesa! E sem falar da Zé que é uma personagem cheia de garra e personalidade 💕».

Até colegas de profissão se juntaram à homenagem. O ator Gonçalo Diniz comentou: «Eu orgulho-me de trabalhar contigo 🙌». E, segundo Vera, a resposta do público continua a aparecer de formas inesperadas, como quando foi abordada num festival por uma rapariga que lhe disse: «Inspiraste-me a despertar o meu lado selvagem e é graças a ti que sou o que sou hoje.»

Vera Kolodzig é mãe de Mateus, filho do ator Diogo Amaral, e ao longo dos anos tem vindo a diversificar a sua carreira, com incursões no teatro, projetos ligados ao bem-estar e desenvolvimento pessoal e, mais recentemente, como criadora de retiros. No entanto, este regresso à ficção nacional parece ter-lhe trazido uma reconciliação com a sua própria história.

«Este post talvez não seja muito modesto», admite. Mas termina com um convite: «Talvez com isto possa de alguma forma inspirar alguém a celebrar as suas vitórias e a orgulhar-se do que já fez. Do que é que te orgulhas?» Uma pergunta simples, que deixa no ar uma reflexão para todos, mesmo os que, como ela, um dia duvidaram do próprio valor.