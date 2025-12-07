Atriz famosa faz confissão emocionante: «Só viu o mar pela primeira vez aos 14 anos»

Vera Kolodzig partilhou um dos momentos mais bonitos e íntimos que viveu recentemente com o filho, Mateus, de 11 anos. Depois da escola, decidiram ir dar uma volta de bicicleta e, entre a paisagem, o mar e a calma do fim do dia, nasceu uma conversa que emocionou os seguidores. «Sabes Mateus, quando quero falar com o avô Udo é aqui que venho», contou a atriz de 40 anos, revelando ao filho o lugar onde sente uma ligação especial ao pai, que já partiu. A espontaneidade de Mateus não tardou: «A sério, mãe? E o que lhe dizes?»

Vera explicou-lhe que ali pede ajuda, proteção e fala com o pai «todos os dias», mas que naquele lugar, entre o mar e as rochas, sente a presença dele de forma mais intensa. E essa ligação tem uma história profunda. O pai de Vera nasceu na Alemanha e só viu o mar pela primeira vez aos 14 anos. Talvez por isso se tenha apaixonado por Cascais quando chegou a Portugal, nos anos 70, uma paixão que acabou por marcar também a infância da atriz. «Cresci aqui, tinha o mar como dado adquirido e o som das ondas como barulho de fundo», recorda.

A atriz confessou que aquelas rochas guardam muitas memórias: foi ali que, em adolescente gritou para ninguém ouvir; e foi ali que, aos 20 anos, levou amigos para fazer filmagens e lhes mostrar o bocadinho de mundo que a define. Hoje, esse mesmo lugar ganhou um novo capítulo, agora partilhado com o filho. «Que sortuda eu, que tenho um filho lindo com quem posso dar passeios de bicicleta e ter conversas bonitas», escreveu, reconhecendo como pequenos gestos fora da rotina criam memórias para a vida.

Ao decidir não ir logo para casa depois das aulas e seguir direto para o mar, Vera percebeu que aquele desvio criou mais uma história que ficará para sempre entre mãe e filho. Uma prova de como a vida, nos seus gestos simples, pode ser profundamente bonita. «Em poucas horas criam-se memórias para a vida», concluiu, deixando os seguidores comovidos.

A partilha gerou dezenas de mensagens emocionadas: «Obrigada por esta partilha, querida Vera. Estava a precisar desta história ❤️», escreveu uma seguidora. Outra comentou: «Oh que lindo, que linda, que família linda ❤️». E houve ainda quem sublinhasse a magia do momento: «Que maravilha. Memórias e partilhas entre mãe e filho que ficam para sempre ❤️❤️❤️».

De relembrar que Vera Kolodzig é mãe de Mateus, fruto da relação amorosa terminada com Diogo Amaral, o ator que deu vida a Ricardo em «Morangos com Açúcar 3».

O seu último papel na TVI foi na novela «Prisioneira», onde interpretou Samira Ibrahim.