Vem aí em «Terra Forte»: Joana quer assumir uma relação amorosa com Eva

  • Hoje às 10:14
Vem aí em «Terra Forte»: Joana quer assumir uma relação amorosa com Eva

A jovem está apaixonada.

Em «Terra Forte», Joana (Vera Macedo) confessa a Mané (Simão Fumega) estar a sentir-se apaixonada por Eva (Josefine Wikler), achando que gostaria de experimentar com ela uma relação mais exclusiva. Mané olha-a pasmo.

Joana diz a Mané estar recetiva a experimentar uma relação com Eva, dizendo que ele também devia tentar o mesmo com Babi (Melissa Matos). Joana recebe chamada de Eva a contar-lhe que Marcus (Vitor Hugo) pode estar prestes a matar Vivi (Sofia Nicholson). Joana diz que vai ter com ela.

Recorde-se que Mané e Joana têm sido um grande apoio para os filhos de Vivi:

