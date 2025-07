Revelado o segredo de verão de José Condessa, que está a deixar os fãs rendidos

José Condessa partilhou os seus “essenciais para o verão” num vídeo onde destaca o stick de proteção solar Vinosun Desporto.

A publicação gerou milhares de reações e elogios , incluindo comentários de figuras públicas. c

O ator continua a conquistar o público com a sua autenticidade, estilo e proximidade nas redes sociais.

José Condessa, ator de 28 anos e uma das figuras mais marcantes da ficção nacional, voltou a conquistar atenções — desta vez fora do ecrã. Conhecido pelo seu papel como Tiago Saavedra na novela Cacau da TVI, o ator não tem passado despercebido também nas redes sociais, onde partilha momentos do seu quotidiano, estilo e boa disposição.

Veja aqui uma das cenas mais romântica do ator na novela Cacau:

Num vídeo recente publicado no Instagram, José Condessa revelou os seus “essenciais para o verão”, mostrando-se dentro do carro a experimentar alguns produtos que utiliza nesta época do ano. Entre eles, destacou o stick de proteção solar Vinosun Desporto, afirmando: «Essenciais para o verão ☀️: o stick de proteção solar Vinosun desporto».

A publicação rapidamente se tornou viral, somando milhares de visualizações e comentários de fãs e amigos. Entre os comentários mais destacados, Diogo Amaral escreveu: «Vai bonitão», enquanto outros seguidores não pouparam elogios como «Crush ❤️», «Super guapo 😍» e «Fofo😍». Houve também quem destacasse a utilidade do produto: «Uso MUITO esse stick. É ótimo para não tocar no produto nem na pele na aplicação ☀️☀️». Um outro fã comentou: «Mas que charme e sensualidade o meu amigo José Condessa.»

Atualmente, José Condessa vive uma fase extraordinária da carreira: estreou-se em 2014 na TVI, participou em novelas como “Jardins Proibidos”, “A Herdeira” e no grande sucesso que foi “Cacau”. O ator relação pública com a atriz e influenciadora Luisinha Oliveira, que lançou recentemente o seu primeiro livro, uma obra intimista que promete emocionar e inspirar os leitores. A cumplicidade do casal é visível em várias partilhas nas redes sociais.



Entre elogios dos fãs, projetos no ecrã e laços afetivos fortes, José Condessa mostra que, para ele, o verão começa com simplicidade, estilo e os “essenciais” que o definem: proteção solar, um boné e desporto.

