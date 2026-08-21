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Piscina de ondas, escorregas e cascatas: este é um dos complexos aquáticos mais procurados do país já e tem novidades para toda a família

  • TVI Novelas
  • Há 48 min
Piscina de ondas, escorregas e cascatas: este é um dos complexos aquáticos mais procurados do país já e tem novidades para toda a família - TVI

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Neste verão, não há nada como fazer uma escapadinha em busca de água fresca, sombra e momentos de diversão em família. Entre as opções mais procuradas nesta altura do ano estão os complexos aquáticos, que combinam lazer, atividades ao ar livre e espaços pensados para todas as idades.

Em Santarém, uma das atrações de verão mais conhecidas da região já voltou a receber visitantes. O Complexo Aquático de Santarém reabriu portas para mais uma época balnear e prepara-se para acolher milhares de pessoas ao longo dos próximos meses.

O espaço dispõe de várias zonas aquáticas, desde áreas mais tranquilas até atrações dedicadas aos amantes de adrenalina. Entre os principais destaques encontram-se a piscina de ondas, os escorregas de várias pistas, incluindo versões em caracol, e uma piscina recreativa equipada com jogos de água e cascatas.

As famílias com crianças encontram também infraestruturas adaptadas aos mais pequenos, como uma piscina infantil e um chapinheiro destinado a bebés, permitindo que todos possam aproveitar o dia em segurança.

Mas a experiência não se resume à água. O complexo conta ainda com amplas áreas relvadas, zonas de sombra para descansar, espreguiçadeiras e um bar com esplanada. Para quem procura mais tranquilidade, existe ainda uma área reservada junto à piscina de ondas, conhecida como Zona Conforto, onde estão disponíveis diferentes opções de utilização.

Quanto aos preços, os bilhetes variam consoante a idade, o período do dia e a época do ano. Durante a semana, as entradas de meio dia começam nos 5,50 euros para crianças entre os 4 e os 12 anos e para maiores de 65 anos, enquanto os adultos pagam a partir de 8 euros. Para um dia completo, os valores começam nos 8,20 euros para crianças e seniores e nos 13 euros para adultos.

Durante agosto, período tradicionalmente marcado por uma maior procura, os preços sofrem um ajuste. Nesta fase, as entradas diárias começam nos 10,50 euros para crianças e nos 16 euros para adultos, quando adquiridas online.

O Complexo Aquático de Santarém funciona diariamente, incluindo feriados, entre as 10h00 e as 19h00. Existem ainda opções de bilhetes familiares, pensadas para quem visita o espaço em grupo.

Entre piscinas, escorregas, zonas verdes e atividades para todas as idades, este continua a ser um dos destinos mais procurados do Ribatejo para quem quer aproveitar o verão sem ter de viajar até à praia.

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