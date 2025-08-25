Atriz de 42 anos morre após luta contra cancro e deixa legado marcante

  Joana Sequeira
  • Ontem às 16:52
Atriz de 42 anos morre após luta contra cancro e deixa legado marcante
Verónica Echegui
Verónica Echegui
Foto: Instagram

Verónica Echegui, 42 anos, morreu após luta contra o cancro. Com uma carreira marcada por nomeações aos prémios Goya e vários sucessos no cinema, o seu último trabalho foi o thriller político Justicia Artificial.

A indústria cinematográfica está de luto. Morreu, aos 42 anos, a atriz Verónica Fernández de Echegaray, mais conhecida como Verónica Echegui, vítima de cancro. A notícia foi avançada esta segunda-feira pelo jornal espanhol El País.

 

Verónica Echegui (1983-2025): atriz espanhola morreu aos 42 anos

 

A artista encontrava-se hospitalizada nos últimos dias, após uma luta silenciosa contra a doença, da qual poucas pessoas do meio audiovisual tinham conhecimento.

Na publicação, em baixa, veja algumas fotografias da falecida atriz. 

 

 

Uma carreira de talento e reconhecimento

O grande destaque da carreira de Verónica Echegui aconteceu em 2006, quando protagonizou o filme Yo soy la Juani. A sua interpretação valeu-lhe uma nomeação ao prémio Goya na categoria de Melhor Atriz Revelação.

Nos anos seguintes, voltou a ser nomeada ao Goya na categoria de Melhor Atriz, primeiro em 2008 por El patio de mi cárcel, e depois em 2011, por Katmandú, un espejo en el cielo.

Em 2022, expandiu horizontes ao escrever, dirigir e coproduzir Tótem Loba, curta-metragem que viria a conquistar o prémio Goya de Melhor Curta. A história abordava uma festa tradicional onde homens mascarados de lobos perseguiam mulheres durante a noite, uma metáfora poderosa contra a violência de género.

Papéis memoráveis e últimos trabalhos

Entre os filmes de maior sucesso em que participou, destacam-se: La gran familia española (2013), Explota Explota (2020) e Objetos (2024). 

O seu último trabalho no cinema foi em 2024, no thriller político Justicia Artificial, lançado no ano passado.

Uma despedida sentida

A morte de Verónica Echegui deixa uma marca profunda no cinema e na cultura espanhola. Reconhecida pelo talento, pela coragem em interpretar papéis intensos e pela criatividade atrás das câmaras, a atriz deixa um legado artístico que continuará a inspirar gerações.

