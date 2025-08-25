Atriz de 42 anos morre após luta contra cancro e deixa legado marcante

A indústria cinematográfica está de luto. Morreu, aos 42 anos, a atriz Verónica Fernández de Echegaray, mais conhecida como Verónica Echegui, vítima de cancro. A notícia foi avançada esta segunda-feira pelo jornal espanhol El País.
A artista encontrava-se hospitalizada nos últimos dias, após uma luta silenciosa contra a doença, da qual poucas pessoas do meio audiovisual tinham conhecimento.
Na publicação, em baixa, veja algumas fotografias da falecida atriz.
Uma carreira de talento e reconhecimento
O grande destaque da carreira de Verónica Echegui aconteceu em 2006, quando protagonizou o filme Yo soy la Juani. A sua interpretação valeu-lhe uma nomeação ao prémio Goya na categoria de Melhor Atriz Revelação.
Nos anos seguintes, voltou a ser nomeada ao Goya na categoria de Melhor Atriz, primeiro em 2008 por El patio de mi cárcel, e depois em 2011, por Katmandú, un espejo en el cielo.
Em 2022, expandiu horizontes ao escrever, dirigir e coproduzir Tótem Loba, curta-metragem que viria a conquistar o prémio Goya de Melhor Curta. A história abordava uma festa tradicional onde homens mascarados de lobos perseguiam mulheres durante a noite, uma metáfora poderosa contra a violência de género.
Papéis memoráveis e últimos trabalhos
Entre os filmes de maior sucesso em que participou, destacam-se: La gran familia española (2013), Explota Explota (2020) e Objetos (2024).
O seu último trabalho no cinema foi em 2024, no thriller político Justicia Artificial, lançado no ano passado.
Uma despedida sentida
A morte de Verónica Echegui deixa uma marca profunda no cinema e na cultura espanhola. Reconhecida pelo talento, pela coragem em interpretar papéis intensos e pela criatividade atrás das câmaras, a atriz deixa um legado artístico que continuará a inspirar gerações.