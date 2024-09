Durante viagem, Beatriz Prates (enteada de Toy) vive momentos de pânico: «Mal eu sabia...»

Recorde-se que a atriz tem 22 anos e é de Santo António dos Cavaleiros. Cresceu em Setúbal com a mãe, Daniela Correia e o seu companheiro que trata como pai, o conhecido cantor Toy. O casal está junto desde 2009 e casaram-se em 2019. O cantor tem dois filhos biológicos do seu primeiro casamento com Tina, que durou 26 anos: Leandro e Lara.

Beatriz Prates está a dar os primeiros passos na representação, depois de ter frequentado o curso de teatro na Escola de Actores. Beatriz frequentou o curso de teatro na ACT – Escola de Actores e tem o sonho de ser atriz e já está a dar os seus primeiros passos no mundo da representação.

Aproveite e veja a atriz a representar, na novela da TVI, «Festa é Festa»: