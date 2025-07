Há uma grande curiosidade sobre o nome do filho de Kelly Bailey e Lourenço Ortigão. Surpreenda-se

Um amor sem fim: as fotos mais amorosas de Kelly Bailey com o filho Vicente Blue

Kelly Bailey, de 27 anos, e Lourenço Ortigão, de 35, deram as boas-vindas ao primeiro filho em comum, Vicente Blue, a 9 de julho de 2023. Desde então, o menino tem conquistado os fãs dos atores com a sua doçura e presença encantadora. Mas há um detalhe que continua a despertar muita curiosidade: o nome do bebé.

Em entrevista ao programa Dois às 10, em 2024, Kelly Bailey explicou finalmente a origem e o significado do nome do filho, desvendando que tudo foi pensado com muito carinho — e até alguma surpresa.

“Nós tínhamos algumas ideias de nomes e eu e o Lourenço, durante muito tempo, não sabíamos se era rapaz ou rapariga. A nossa família não soube se era rapaz ou rapariga quase até ao fim – nós não quisemos dizer“, revelou a atriz.

Kelly explicou ainda que “Blue” era um nome que ambos consideravam neutro, com sonoridade suave e especial: “Blue era um nome que dava para menina ou para menino e eu gostava disso, e era um nome curto“.

Apesar de o azul ser uma cor que ambos gostam, a escolha não teve a ver com a tonalidade: "E sim, o azul é uma cor que eu e o Lourenço gostamos também, mas não era pela cor. Era pelo significado, gostávamos do nome. Ficou assim durante muito tempo."

A escolha de Vicente surgiu mais tarde, num momento marcante: “Vicente também era um nome que estava muito presente, então até foi no dia em que ele ia nascer, foi mesmo até ao fim“, recordou.

E há um pormenor curioso: Vicente foi o nome da personagem de Lourenço Ortigão na novela "A Herdeira", onde contracenou com Kelly Bailey — e onde o amor entre os dois floresceu na vida real. Um nome que, por isso, carrega também simbolismo e memórias especiais para o casal.

O pequeno Vicente Blue, que já tem dois anos de vida, está habituado a viver rodeado de amor e atenção, e o seu nome continua a ser motivo de fascínio entre os fãs.