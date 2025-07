Filho de Kelly Bailey e Lourenço Ortigão encanta com um pormenor que conta uma história de amor

Vicente Blue e Lourenço Ortigão usaram calções de banho cor-de-rosa iguais , um gesto de cumplicidade que encantou os seguidores.

Kelly Bailey e Lourenço Ortigão celebraram o segundo aniversário do filho, Vicente Blue, numa viagem à Indonésia, mas foi um pormenor do bebé que captou todas as atenções. Os atores partilharam no Instagram imagens e mensagens emocionantes sobre este dia tão especial. Lourenço escreveu escreveu: «Nunca é tarde para dar feliz aniversário ao nosso Pequeno Vicente, o amor das nossas vidas. Continuo a comemorar. A semana toda. Todos os dias. O melhor amigo do papa🤍».

Veja este vídeo amoroso do pequeno Vicente:

A atriz Kelly dedicou ainda mais palavras carinhosas ao filho: «Dois anos loucos de ti e aqui estamos, a encher balões, ainda a tentar perceber como tudo funciona, ainda apaixonados com cada pedaço deste caos. Viraste o nosso mundo ao contrário da melhor forma possível. Ensinas-me paciência, alegria, e como encontrar magia nas coisas mais pequenas».

Continuando, Kelly expressou o seu amor e entrega à maternidade: «Parabéns, pequeno Blue. Ser a tua mamã é a melhor aventura da minha vida. Estou ansiosa para ver o que vem a seguir».

Relembre-se do momento em que o pequeno Vicente começou a andar:

Os seguidores repararam imediatamente num detalhe encantador: Vicente Blue e o pai, Lourenço Ortigão, usavam calções de banho cor-de-rosa iguais, enquanto a t-shirt do menino dizia «melhor amigo do pai». A cumplicidade entre pai e filho, cheia de afeto, foi um dos momentos mais marcantes das comemorações.

Este segundo aniversário foi celebrado num cenário idílico, rodeado de amor, onde a verdadeira protagonista foi a liga familiar e a emoção de Kelly Bailey ao recordar o crescimento do filho.

