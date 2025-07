Há um gesto do filho de Kelly Bailey e Lourenço Ortigão que está a gerar uma onda de comentários

Vicente Blue, de quase 2 anos, o filho de Kelly Bailey, 27 anos, e Lourenço Ortigão, 35 anos, ainda mal começou a dar os primeiros passos e já conquistou os corações dos fãs com um momento delicioso partilhado pelo pai nas redes sociais. Numa brincadeira que mistura ternura e criatividade, pai e filho trocaram os mergulhos por um “restaurante” muito especial na piscina com folhas, flores, brinquedos de cozinha e muita criatividade.

No vídeo partilhado no Instagram, Lourenço surge sentado na piscina, muito atento às ordens do pequeno chef Vicente, que prepara os seus pratos com concentração, corta ingredientes como folhas e flores, e até faz o gesto de quem sente o aroma do que está a cozinhar. Tudo isto com um entusiasmo e concentração inacreditáveis. A acompanhar, Lourenço legenda esta partilha com humor: “He’s the chef. I just follow orders” (“Ele é o chef. Eu só sigo ordens”.)

A publicação tornou-se viral e gerou uma verdadeira onda de ternura entre seguidores e figuras públicas. «Ai a mãozinha a sentir o aroma acabou comigo», «A mãozinha para cheirar. não sei lidar», «Ai não se aguenta a mãozinha para sentir o cheiro», “O melhor vídeo do Instagram 🥰”.

Recorde-se que a família está de férias em Bali, onde têm vivido dias muito especiais e têm descansado.

Desde o nascimento de Vicente Blue, a 9 de julho de 2023, o casal tem partilhada alguns momentos da vida familiar, e este foi maus um dos momentos: reais, espontâneos e cheios de emoção. Este vídeo é mais uma prova de que, fora dos ecrãs, Kelly e Lourenço vivem uma fase serena e feliz.